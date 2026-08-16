DGS 2026 TERCİH TARİHLERİ: ÖSYM DGS tercihleri ne zaman başlıyor, tercih tarihleri belli oldu mu? DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

2026-DGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adayların gündemi tercih sürecine döndü. ÖSYM tarafından 13 Ağustos 2026 tarihinde erişime açılan sonuçların ardından, ön lisans eğitimini lisans programına tamamlamak isteyen adaylar tercih takviminin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Tercih kılavuzu ve başvuru tarihleri için ÖSYM’den gelecek duyurular yakından takip ediliyor. Peki, 2026 DGS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı ve işlemler nereden yapılacak? İşte DGS tercih sürecine ilişkin merak edilenler…