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        Haberler Bilgi DGS 2026 TERCİH TARİHLERİ: ÖSYM DGS tercihleri ne zaman başlıyor, tercih tarihleri belli oldu mu? DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

        DGS 2026 TERCİH TARİHLERİ: ÖSYM DGS tercihleri ne zaman başlıyor, tercih tarihleri belli oldu mu? DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

        2026-DGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adayların gündemi tercih sürecine döndü. ÖSYM tarafından 13 Ağustos 2026 tarihinde erişime açılan sonuçların ardından, ön lisans eğitimini lisans programına tamamlamak isteyen adaylar tercih takviminin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Tercih kılavuzu ve başvuru tarihleri için ÖSYM'den gelecek duyurular yakından takip ediliyor. Peki, 2026 DGS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı ve işlemler nereden yapılacak? İşte DGS tercih sürecine ilişkin merak edilenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Ağustos 2026 - 17:48 Güncelleme:
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        1

        2026-DGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adayların gündemi tercih sürecine döndü. ÖSYM tarafından 13 Ağustos 2026 tarihinde erişime açılan sonuçların ardından, ön lisans eğitimini lisans programına tamamlamak isteyen adaylar tercih takviminin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Tercih kılavuzu ve başvuru tarihleri için ÖSYM’den gelecek duyurular yakından takip ediliyor. Peki, 2026 DGS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı ve işlemler nereden yapılacak? İşte DGS tercih sürecine ilişkin merak edilenler…

        2

        DGS 2026 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

        ÖSYM, 2026 DGS sonuçlarını 13 Ağustos 2026 Perşembe günü açıklayarak adayların erişimine sundu. Sonuçların ilan edilmesinin ardından gözler tercih dönemine çevrilirken, başvurulara ilişkin kontenjan, bölüm ve tercih kurallarının yer alacağı 2026 DGS Tercih Kılavuzu henüz ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yayımlanmadı.

        3

        DGS 2026 TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN?

        2026 DGS için tercih dönemi henüz açılmadı. ÖSYM’nin tercih sistemi şu anda adayların kullanımına sunulmuş değil. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih takviminin kısa süre içinde duyurulması beklenirken, başvuruların Ağustos ayının son günlerinde veya Eylül ayının ilk haftasında başlaması öngörülüyor.

        4

        DGS 2026 TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

        2026 DGS taban puanları henüz açıklanmadı. Güncel taban puanlar, tercih ve yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak. Yeni veriler ÖSYM tarafından paylaşıldığında haberimiz güncellenecek.

        Adaylar tercih dönemine hazırlanırken geçen yılın sonuçlarını görmek için 2025 DGS taban puanlarını inceleyebilir.

        ÖSYM 2025 DGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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