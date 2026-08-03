DGS sonuç tarihi: DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları nasıl sorgulanır?

İki yıllık üniversite eğitimini dört yıllık lisans programlarına taşımayı hedefleyen adaylar için DGS heyecanı sınavın ardından yeni bir aşamaya geçti. Sınav sürecini geride bırakan binlerce kişi, şimdi ÖSYM'nin duyuracağı sonuç tarihini merak ediyor. "2026 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu gündemdeki yerini korurken, sonuçların erişime açılacağı tarih ve sorgulama ekranına ilişkin ayrıntılar araştırılıyor. Detaylar haberimizde...