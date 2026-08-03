DGS sonuç tarihi: DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları nasıl sorgulanır?
Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) tamamlanmasının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Ön lisans eğitimlerini lisans programlarıyla tamamlamak isteyen binlerce aday, ÖSYM'nin açıklayacağı sonuçları beklerken, 2026 sınav takviminde yer alan tarih büyük ilgi görüyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar puanlarını ve tercih sürecine ilişkin detayları ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden öğrenebilecek. İşte detaylar...
İki yıllık üniversite eğitimini dört yıllık lisans programlarına taşımayı hedefleyen adaylar için DGS heyecanı sınavın ardından yeni bir aşamaya geçti. Sınav sürecini geride bırakan binlerce kişi, şimdi ÖSYM'nin duyuracağı sonuç tarihini merak ediyor. "2026 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu gündemdeki yerini korurken, sonuçların erişime açılacağı tarih ve sorgulama ekranına ilişkin ayrıntılar araştırılıyor. Detaylar haberimizde...
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 yılı sınav takvimine göre DGS sonuçları, 13 Ağustos 2026 Perşembe günü adayların erişimine açılacak.
DGS SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?
Adaylar sonuc.osym.gov.tr web adresine giriş yaparak T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile sistemden sonuçlarına erişebilir.