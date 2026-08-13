DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI! ÖSYM AİS sonuc.osym.gov.tr ile 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav sonucu sorgulama ekranı için tıklayınız...
Ön lisans eğitimini lisans programına tamamlamak amacıyla Dikey Geçiş Sınavı'na katılan adayların beklediği sonuçlar erişime açıldı. 13 Ağustos 2026 Perşembe günü açıklanan DGS sonuçlarıyla birlikte adaylar, sınavdan aldıkları puanları ve sonuç bilgilerini ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor. T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişilebilen sonuç ekranı, tercih süreci öncesinde adayların en çok ziyaret ettiği adreslerden biri oldu. İşte 2026 DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı ve sonuçlara erişim detayları…
2026 Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adayların bekleyişi sona erdi. İki yıllık ön lisans eğitimini dört yıllık lisans programına tamamlamayı hedefleyen binlerce aday, sınav sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM’nin sonuç sistemine yöneldi. Adaylar, sonuc.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle giriş yaparak DGS puanlarını ve sonuç bilgilerini görüntüleyebiliyor. Peki, 2026 DGS sonuçları nasıl sorgulanır, sonuç belgesine nereden ulaşılır? İşte DGS sonuç ekranı ve sürece ilişkin ayrıntılar…
DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
DGS sınav sonuçları bugün ÖSYM tarafından erişime açıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"19 Temmuz 2026 tarihinde uygulanan 2026 Dikey Geçiş Sınavı’nın (2026-DGS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 13 Ağustos 2026 tarihinde saat 16.00’dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."
2026 DGS SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?
DGS sonuçları, ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemi üzerinden bugün erişime açılacak. Adayların sonuçlarını öğrenebilmek için sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yapması ve istenen kimlik ile giriş bilgilerini kullanması yeterli olacak.
Dikey Geçiş Sınavı 2026 DGS sonuç ekranında adayların DGS puanı, doğru ve yanlış cevap bilgileri ile sınava ilişkin diğer sonuç detayları yer alacak.
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler bu kez tercih sürecine çevrilecek. Adayların tercih yapabilmesi için ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzunu ve tercih tarihlerini takip etmesi gerekiyor. Tercih işlemleri başladığında adaylar, puanları ve başarı sıralamalarını dikkate alarak tercihlerini oluşturabilecek.
DGS 2 YILLIKTAN 4 YILLIĞA GEÇİŞ BÖLÜMLERİ NELER?
DGS kapsamında her ön lisans programından geçiş yapılabilecek lisans bölümleri önceden belirlenmiş durumda. Adaylar, mezun oldukları ya da mezuniyet aşamasında bulundukları iki yıllık programa uygun dört yıllık bölümleri DGS geçiş tabloları üzerinden inceleyerek tercih edebilecekleri lisans programlarını öğrenebiliyor.