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        DGS sonuçları açıklandı mı? 2026 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

        DGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 19 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nın ardından DGS sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi . Ön lisans eğitimlerini lisans programlarına taşımak isteyen binlerce aday, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar puanlarını ve başarı sıralamalarını ÖSYM üzerinden sorgulayabilecek. Peki, DGS sonuçları açıklandı mı? 2026 DGS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte 2026 DGS sonuç tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 22:08 Güncelleme:
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        Dikey Geçiş Sınavı'na giren adaylar gözünü DGS sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. ÖSYM tarafından yayımlanan resmi takvimde 2026-DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu. DGS sonuçlarının açıklanacağı saat konusunda ise ÖSYM tarafından henüz net bir duyuru yapılmadı. Peki, DGS sonuçları ne zaman, DGS sonucu saat kaçta açıklanacak, sonuçlar erken açıklanır mı? İşte DGS sonuç tarihi, açıklanma saati ve sonuçların erken açıklanıp açıklanmayacağına ilişkin ayrıntılar...

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        2026 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne göre, 19 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen DGS'nin sonuçları 13 Ağustos 2026 Perşembe günü açıklanacak.

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        DGS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

        ÖSYM tarafından 2026-DGS sonuçlarının 13 Ağustos'ta saat kaçta açıklanacağı henüz duyurulmadı. Bu nedenle sonuçların açıklanacağı kesin saat konusunda şu aşamada resmi bir bilgi bulunmuyor.

        ÖSYM, sınav sonuçlarını farklı saatlerde erişime açabildiği için geçmiş uygulamalara bakılarak kesin bir saat vermek mümkün değil. Adayların ÖSYM'nin resmi duyurularını takip etmesi gerekiyor.

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        DGS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

        DGS sonuçlarının resmi takvimde belirtilen 13 Ağustos tarihinden önce açıklanacağına dair ÖSYM tarafından yapılmış bir açıklama bulunmuyor.

        ÖSYM zaman zaman bazı sınavların sonuçlarını takvimde belirtilen tarihten önce erişime açabiliyor. Ancak DGS için böyle bir durum yaşanıp yaşanmayacağı şimdiden kesin olarak bilinmiyor.

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        DGS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

        2026-DGS sonuçları açıklandığında adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden öğrenebilecek. Adayların sonuç ekranına T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapması gerekecek.

        Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar DGS puanlarını ve sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri sistem üzerinden görüntüleyebilecek.

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        DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların gündeminde bu kez tercih süreci olacak. DGS tercih tarihleri ve tercih kılavuzuna ilişkin detayların ÖSYM tarafından yapılacak açıklamayla netleşmesi bekleniyor.

        Adayların tercih döneminde ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzdaki kontenjan, puan ve program bilgilerini dikkate alması gerekiyor.

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