DGS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından 2026-DGS sonuçlarının 13 Ağustos'ta saat kaçta açıklanacağı henüz duyurulmadı. Bu nedenle sonuçların açıklanacağı kesin saat konusunda şu aşamada resmi bir bilgi bulunmuyor.

ÖSYM, sınav sonuçlarını farklı saatlerde erişime açabildiği için geçmiş uygulamalara bakılarak kesin bir saat vermek mümkün değil. Adayların ÖSYM'nin resmi duyurularını takip etmesi gerekiyor.