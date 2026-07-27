DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları nereden, nasıl sorgulanır?
İki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen binlerce adayın katıldığı 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tamamlandı. Sınav maratonunun sona ermesiyle birlikte adaylar bu kez sonuç takvimine odaklandı. ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimi doğrultusunda "DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 2026 DGS sonuç tarihi ve sonuç sorgulama ekranına ilişkin merak edilen ayrıntılar...
DGS'nin ardından lisans hayali kuran adaylar için heyecanlı bekleyiş başladı. Sınav soru ve cevaplarının yayımlanmasının ardından şimdi gözler ÖSYM'nin duyuracağı DGS sonuçlarına çevrildi. Sonuçların açıklanacağı tarih ile tercih sürecine ilişkin gelişmeleri yakından takip eden adaylar, "2026 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte ÖSYM takvimine göre DGS sonuç tarihi ve son gelişmeler...
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 yılı sınav takvimine göre DGS sonuçları, 13 Ağustos 2026 Perşembe günü adayların erişimine açılacak.
DGS SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?
Adaylar sonuc.osym.gov.tr web adresine giriş yaparak T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile sistemden sonuçlarına erişebilir.