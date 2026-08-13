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        Haberler Bilgi DGS sonuçları açıklanıyor! İşte, 2026 ÖSYM sonuc.osym.gov.tr ile DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı

        DGS sonuçları açıklanıyor! İşte, 2026 ÖSYM sonuc.osym.gov.tr ile DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı

        ÖSYM ile DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı, 2 yıllık ön lisans diplomasını 4 yıllık lisans seviyesine yükseltmek için sınava katılım sağlayan adaylar tarafından takip ediliyor. Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının 13 Ağustos Perşembe günü açıklanmasının ardından adaylar, ÖSYM'nin resmi sonuç ekranı 'sonuc.osym.gov.tr' üzerinden puanlarını ve sınav sonuç bilgilerini sorgulayabilecek. İşte, 2026 DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 07:23 Güncelleme:
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        DGS sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. DGS sonuç sorgulama ekranı, 2026 Dikey Geçiş Sınavı’na katılan binlerce adayın gündeminde yer alıyor. Ön lisans eğitimini lisans seviyesine tamamlamak isteyen adayların katıldığı sınavın ardından gözler ÖSYM’den gelecek son dakika sonuç açıklamasına çevrildi. Sonuçların erişime açılmasıyla birlikte adaylar, sonuc.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle DGS sonuçlarını görüntüleyebilecek. İşte, 2026 DGS sınav sonuçları sorgulama ekranına ilişkin merak edilenler…

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        DGS SONUÇLARI AÇIKLANIYOR!

        DGS sonuç tarihi, ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi doğrultusunda takip ediliyor. Sınav değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçlar 13 Ağustos 2026 Perşembe günü ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

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        2026 DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI NASIL AÇILIR?

        DGS sonuçları, ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemi üzerinden bugün erişime açılacak. Adayların sonuçlarını öğrenebilmek için sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yapması ve istenen kimlik ile giriş bilgilerini kullanması yeterli olacak.

        Dikey Geçiş Sınavı 2026 DGS sonuç ekranında adayların DGS puanı, doğru ve yanlış cevap bilgileri ile sınava ilişkin diğer sonuç detayları yer alacak.

        2026 DGS SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN.

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        DGS PUANI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Adaylar, sonuç ekranına giriş yaptıktan sonra kendilerine ait DGS puan bilgilerini görüntüleyebilecek. Elde edilen puan, adayların lisans programlarına geçiş sürecinde tercih yaparken kullanacağı temel bilgiler arasında bulunuyor.

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        DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler bu kez tercih sürecine çevrilecek. Adayların tercih yapabilmesi için ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzunu ve tercih tarihlerini takip etmesi gerekiyor. Tercih işlemleri başladığında adaylar, puanları ve başarı sıralamalarını dikkate alarak tercihlerini oluşturabilecek.

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