DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler bu kez tercih sürecine çevrilecek. Adayların tercih yapabilmesi için ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzunu ve tercih tarihlerini takip etmesi gerekiyor. Tercih işlemleri başladığında adaylar, puanları ve başarı sıralamalarını dikkate alarak tercihlerini oluşturabilecek.