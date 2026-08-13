DGS TERCİH TARİHLERİ 2026: DGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2026 DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

Dikey Geçiş Sınavı (2026-DGS) sonuçları için tüm gözler ÖSYM’den gelecek duyurulara çevrilmiş durumda. Sonuçların ilan edilmesinin ardından tercih süreci başlayacak. Önlisans mezunu olan adaylar, sınavdan aldıkları puanlara göre DGS tercih tarihleri içerisinde üniversite tercihinde bulunacak. Bu süreçte 4 yıllık üniversite kontenjanları ve taban puanlarının yer alacağı 2026 DGS tercih kılavuzu adaylara yol gösterecek. Peki, 2026 DGS tercihleri ne zaman yapılacak, kılavuz yayımlandı mı?