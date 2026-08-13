DGS TERCİH TARİHLERİ 2026: DGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2026 DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?
Dikey Geçiş Sınavı (2026-DGS) sonuçları, 13 Ağustos 2026 Perşembe bugün ilan edilecek. Akabinde ise tüm gözler tercih sürecine çevrilecek. Adaylar, sınavdan aldıkları puanlar doğrultusunda DGS tercih tarihleri içerisinde üniversitelerin 4 yıllık lisans bölümleri için tercihte bulunacak. Bu süreçte ÖSYM tarafından yayımlanacak 2026 DGS tercih kılavuzu baz alınacak. Peki, 2026 DGS tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı? İşe detaylar…
Dikey Geçiş Sınavı (2026-DGS) sonuçları için tüm gözler ÖSYM’den gelecek duyurulara çevrilmiş durumda. Sonuçların ilan edilmesinin ardından tercih süreci başlayacak. Önlisans mezunu olan adaylar, sınavdan aldıkları puanlara göre DGS tercih tarihleri içerisinde üniversite tercihinde bulunacak. Bu süreçte 4 yıllık üniversite kontenjanları ve taban puanlarının yer alacağı 2026 DGS tercih kılavuzu adaylara yol gösterecek. Peki, 2026 DGS tercihleri ne zaman yapılacak, kılavuz yayımlandı mı?
2026 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Dikey Geçiş Sınavı (2026-DGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirme işlemleri için tercihler alınacak.
Ancak 2026 DGS tercih tarihleri henüz belli olmadı. Konu ile ilgili açıklama gelmesi halinde detaylar haberimizde yer alacaktır.
DGS TERCİH KILAVUZU 2026 YAYIMLANDI MI?
2026 DGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzda tercih tarihleri başta olmak üzere sürece ilişkin tüm detaylar yer alacak.
Adayların, tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekiyor.
DGS KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?
2026 DGS kontenjanları henüz belli olmadı.
Kontenjanların ÖSYM tarafından yayımlanacak 2026 DGS tercih kılavuzu ile belli olması bekleniyor.
DGS TABAN PUANLARI BELİRLEYİCİ OLACAK
DGS taban puanları, kontenjan yer alan üniversitenin bir önceki yıl en düşük kaç puanla alım yaptığını ifade ediyor. 2026 taban puanları, yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak. Adaylar ise 2025 yılındaki taban puanlarını dikkate alarak tercihlerini şekillendirecek. 2025 yılında yapılan yerleştirmelere ilişkin en düşük (taban) puanlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
TERCİHLER NASIL YAPILACAK?
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak belirlenen tarihlerde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek.