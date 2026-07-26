Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI || 25 Temmuz 2026 Cumartesi ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI || 25 Temmuz 2026 Cumartesi ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        25 Temmuz 2026 Cumartesi akşamına ait reyting sıralaması, televizyon ekranlarında yaşanan izlenme yarışının ardından merakla bekleniyor. Birçok kanalın yeni bölüm, eğlence ve spor yayınlarıyla izleyici karşısına çıktığı gecede zirvenin sahibi araştırılıyor. ATV'de Altı Üstü İstanbul, TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle ekrana gelirken, Show TV'de Güldür Güldür Show, TRT 1 ekranlarında ise Çin ile Türkiye arasında oynanan 2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi yarı final karşılaşması yer aldı. Peki 25 Temmuz 2026 reyting sonuçları belli oldu mu, Total ve AB gruplarında gecenin en çok izlenen yapımı hangisi oldu? İşte güncel sıralama ve reyting sonuçlarına ilişkin ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Temmuz 2026 - 11:37 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Televizyon ekranlarında 25 Temmuz 2026 Cumartesi akşamı yaşanan izlenme rekabetinin sonuçları merakla takip ediliyor. Diziden yarışmaya, eğlence programından canlı spor karşılaşmasına kadar farklı türlerde yapımların yayınlandığı gecede, seyircinin en fazla ilgi gösterdiği program araştırılıyor. ATV’de “Altı Üstü İstanbul”, TV8’de “MasterChef Türkiye” yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken, Show TV’de “Güldür Güldür Show” yayınlandı. TRT 1 ekranlarında ise Çin-Türkiye FIVB Kadınlar Voleybol Karşılaşması yer aldı. Peki 25 Temmuz 2026 reyting sonuçları yayımlandı mı, Total ve AB kategorilerinde zirveye hangi yapım çıktı? İşte gecenin izlenme sıralamasına ilişkin güncel ayrıntılar…

        2

        25 TEMMUZ 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        25 Temmuz 2026 reyting sonuçları açıklandı.

        Dünün reyting sonuçlarına göre TV8' ekranlara gelen MasterChef Türkiye tüm kategorilerde zirveye yerleşti.

        TRT 1'de yayınlanan Çin-Türkiye FIVB Kadınlar Voleybol Karşılaşması ise ABC ve AB kategorilerinde ikinci oldu.

        3

        25 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ ABC REYTİNG SIRALAMASI

        1. MasterChef Türkiye — TV8

        2. Çin-Türkiye FIVB Kadınlar Voleybol Karşılaşması — TRT 1

        3. Güldür Güldür Show (TKR) — Show TV

        4. NOW Ana Haber — NOW

        5. Doktor Civanım (T.S.) (TKR) — NOW

        6. Set Sayısı — TRT 1

        7. Hobbit: Beklenmedik Yolculuk (Y.S.) — TRT 1

        8. Kanal D Ana Haber — Kanal D

        9. MasterChef Türkiye Özet — TV8

        10. Doktor Civanım (T.S.) — NOW

        4

        25 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

        1. MasterChef Türkiye — TV8

        2. Çin-Türkiye FIVB Kadınlar Voleybol Karşılaşması — TRT 1

        3. Güldür Güldür Show (TKR) — Show TV

        4. Set Sayısı — TRT 1

        5. Doktor Civanım (T.S.) (TKR) — NOW

        6. NOW Ana Haber — NOW

        7. MasterChef Türkiye Özet — TV8

        8. Hobbit: Beklenmedik Yolculuk (Y.S.) — TRT 1

        9. Kanal D Ana Haber — Kanal D

        10. Kanal 7 Hafta Sonu Haberleri — Kanal 7

        5

        25 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        1. MasterChef Türkiye — TV8

        2. Doktor Civanım (T.S.) — NOW

        3. NOW Ana Haber — NOW

        4. Kanal D Ana Haber — Kanal D

        5. Çin-Türkiye FIVB Kadınlar Voleybol Karşılaşması — TRT 1

        6. Doktor Civanım (T.S.) (TKR) — NOW

        7. Sıcak Gelişme — Kanal D

        8. Güldür Güldür Show (TKR) — Show TV

        9. Altı Üstü İstanbul (TKR) — ATV

        10. Suç Şehri 2 (Y.S.) — Kanal D

        ÖNERİLEN VİDEO

        YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, PM ve YDK üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti

        YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Meclisi (PM), Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri ve milletvekilleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Özel, "Hedefimiz, sizden ve Cumhuriyetimizin temel ilkelerinden aldığımız ilhamla özgür, bağımsız, demokratik, adil ve mür...
        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Antalya'da feci kaza! 5 can kaybı var!
        Antalya'da feci kaza! 5 can kaybı var!
        Korkunç görüntü! Ağabeyinin borcu nedeniyle katledildi!
        Korkunç görüntü! Ağabeyinin borcu nedeniyle katledildi!
        Filenin Sultanları kupa için parkede!
        Filenin Sultanları kupa için parkede!
        Otomotivde yeni ÖTV düzenlemesi
        Otomotivde yeni ÖTV düzenlemesi
        Fransa ve İspanya'da binlerce kişi tahliye edildi!
        Fransa ve İspanya'da binlerce kişi tahliye edildi!
        50 yıllık gizem! İstanbul'u korkuya sürükleyen seri katil!
        50 yıllık gizem! İstanbul'u korkuya sürükleyen seri katil!
        Kastamonu'da 150'den fazla evi su bastı
        Kastamonu'da 150'den fazla evi su bastı
        Beyaz Saray'a öfkesini dile getirdi
        Beyaz Saray'a öfkesini dile getirdi
        Fırtına sezonu HT Spor'da açıyor!
        Fırtına sezonu HT Spor'da açıyor!
        Londra'da yükselen Türk vizyonu
        Londra'da yükselen Türk vizyonu
        Kritik sıcaklık açıklaması! Hava da deniz de ısınıyor!
        Kritik sıcaklık açıklaması! Hava da deniz de ısınıyor!
        "Tarih Netanyahu'yu ülke tarihinin en kötü başbakanı olarak yazacak"
        "Tarih Netanyahu'yu ülke tarihinin en kötü başbakanı olarak yazacak"
        İran: 11 ABD savaş uçağını imha ettik
        İran: 11 ABD savaş uçağını imha ettik
        Balayı bitti, iş başladı
        Balayı bitti, iş başladı
        Arda Güler'den Mourinho'ya övgü!
        Arda Güler'den Mourinho'ya övgü!
        Tahsildaroğlu’ndan 'Beyaz Peynir' açıklaması
        Tahsildaroğlu’ndan 'Beyaz Peynir' açıklaması
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Listeria bakterisi alarmı! Peynir alırken dikkat!
        Listeria bakterisi alarmı! Peynir alırken dikkat!
        Denizde aşk tazelediler
        Denizde aşk tazelediler
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong