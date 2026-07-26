DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI || 25 Temmuz 2026 Cumartesi ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
25 Temmuz 2026 Cumartesi akşamına ait reyting sıralaması, televizyon ekranlarında yaşanan izlenme yarışının ardından merakla bekleniyor. Birçok kanalın yeni bölüm, eğlence ve spor yayınlarıyla izleyici karşısına çıktığı gecede zirvenin sahibi araştırılıyor. ATV'de Altı Üstü İstanbul, TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle ekrana gelirken, Show TV'de Güldür Güldür Show, TRT 1 ekranlarında ise Çin ile Türkiye arasında oynanan 2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi yarı final karşılaşması yer aldı. Peki 25 Temmuz 2026 reyting sonuçları belli oldu mu, Total ve AB gruplarında gecenin en çok izlenen yapımı hangisi oldu? İşte güncel sıralama ve reyting sonuçlarına ilişkin ayrıntılar…
Televizyon ekranlarında 25 Temmuz 2026 Cumartesi akşamı yaşanan izlenme rekabetinin sonuçları merakla takip ediliyor. Diziden yarışmaya, eğlence programından canlı spor karşılaşmasına kadar farklı türlerde yapımların yayınlandığı gecede, seyircinin en fazla ilgi gösterdiği program araştırılıyor. ATV’de “Altı Üstü İstanbul”, TV8’de “MasterChef Türkiye” yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken, Show TV’de “Güldür Güldür Show” yayınlandı. TRT 1 ekranlarında ise Çin-Türkiye FIVB Kadınlar Voleybol Karşılaşması yer aldı. Peki 25 Temmuz 2026 reyting sonuçları yayımlandı mı, Total ve AB kategorilerinde zirveye hangi yapım çıktı? İşte gecenin izlenme sıralamasına ilişkin güncel ayrıntılar…
25 TEMMUZ 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!
25 Temmuz 2026 reyting sonuçları açıklandı.
Dünün reyting sonuçlarına göre TV8' ekranlara gelen MasterChef Türkiye tüm kategorilerde zirveye yerleşti.
TRT 1'de yayınlanan Çin-Türkiye FIVB Kadınlar Voleybol Karşılaşması ise ABC ve AB kategorilerinde ikinci oldu.
25 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ ABC REYTİNG SIRALAMASI
1. MasterChef Türkiye — TV8
2. Çin-Türkiye FIVB Kadınlar Voleybol Karşılaşması — TRT 1
3. Güldür Güldür Show (TKR) — Show TV
4. NOW Ana Haber — NOW
5. Doktor Civanım (T.S.) (TKR) — NOW
6. Set Sayısı — TRT 1
7. Hobbit: Beklenmedik Yolculuk (Y.S.) — TRT 1
8. Kanal D Ana Haber — Kanal D
9. MasterChef Türkiye Özet — TV8
10. Doktor Civanım (T.S.) — NOW
25 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI
1. MasterChef Türkiye — TV8
2. Çin-Türkiye FIVB Kadınlar Voleybol Karşılaşması — TRT 1
3. Güldür Güldür Show (TKR) — Show TV
4. Set Sayısı — TRT 1
5. Doktor Civanım (T.S.) (TKR) — NOW
6. NOW Ana Haber — NOW
7. MasterChef Türkiye Özet — TV8
8. Hobbit: Beklenmedik Yolculuk (Y.S.) — TRT 1
9. Kanal D Ana Haber — Kanal D
10. Kanal 7 Hafta Sonu Haberleri — Kanal 7
25 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
1. MasterChef Türkiye — TV8
2. Doktor Civanım (T.S.) — NOW
3. NOW Ana Haber — NOW
4. Kanal D Ana Haber — Kanal D
5. Çin-Türkiye FIVB Kadınlar Voleybol Karşılaşması — TRT 1
6. Doktor Civanım (T.S.) (TKR) — NOW
7. Sıcak Gelişme — Kanal D
8. Güldür Güldür Show (TKR) — Show TV
9. Altı Üstü İstanbul (TKR) — ATV
10. Suç Şehri 2 (Y.S.) — Kanal D