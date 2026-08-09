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        Haberler Bilgi DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI | 8 Ağustos 2026 reyting sonuçları açıklandı mı? Total, AB ve ABC1 reyting sıralaması nasıl?

        DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI | 8 Ağustos 2026 reyting sonuçları açıklandı mı? Total, AB ve ABC1 reyting sıralaması nasıl?

        Televizyon izleyicileri 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü ekrana gelen yapımların reyting sonuçlarını merak ediyor. Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında Hızlı ve Öfkeli 5 - Rio Soygunu, Güldür Güldür Show, Tolgshow Yıldızlar, Kralın Kızı, Ejderhanı Nasıl Eğitirsin, Umudumuz Şaban ve MasterChef Türkiye izleyiciyle buluştu. Günün en çok izlenen yapımları Total, AB ve 20+ABC1 kategorilerindeki reyting sıralamasıyla belli olacak. İşte, 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü Total, AB ve ABC1 reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Ağustos 2026 - 10:32 Güncelleme:
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        8 Ağustos 2026 Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında yayınlanan yapımların reyting sonuçları izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Özellikle MasterChef Türkiye, Güldür Güldür Show ve Tolgshow Yıldızlar gibi yapımların performansı merak edilirken, Total, AB ve 20+ABC1 kategorilerindeki sıralama araştırılıyor. 8 Ağustos reyting sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı ve günün birincisinin hangi yapım olduğu merak konusu oldu. Peki, 8 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 8 Ağustos Cumartesi güncel reyting sıralaması…

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        8 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        8 Ağustos 2026 Cumartesi gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Günün Total, AB ve 20+ABC1 kategorilerindeki sıralaması belli olacak.

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        8 AĞUSTOS TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        Total reyting grubunda 8 Ağustos Cumartesi günü ekrana gelen yapımların izlenme oranları belli olacak.

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        8 AĞUSTOS AB REYTİNG SONUÇLARI

        AB grubunda da 8 Ağustos 2026 tarihli reyting sıralaması belli olacak.

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        8 AĞUSTOS ABC1 REYTİNG SONUÇLARI

        20+ABC1 kategorisinde 8 Ağustos Cumartesi gününün reyting sıralaması bekleniyor.

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        8 AĞUSTOS REYTİNG BİRİNCİSİ HANGİ YAPIM OLDU?

        8 Ağustos 2026 Cumartesi reyting sonuçlarında zirve yarışı izleyicilerin gündeminde yer aldı. Total, AB ve 20+ABC1 kategorilerindeki sıralamada hangi yapımın birinci olduğu merak edildi.

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