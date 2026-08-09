DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI | 8 Ağustos 2026 reyting sonuçları açıklandı mı? Total, AB ve ABC1 reyting sıralaması nasıl?

8 Ağustos 2026 Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında yayınlanan yapımların reyting sonuçları izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Özellikle MasterChef Türkiye, Güldür Güldür Show ve Tolgshow Yıldızlar gibi yapımların performansı merak edilirken, Total, AB ve 20+ABC1 kategorilerindeki sıralama araştırılıyor. 8 Ağustos reyting sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı ve günün birincisinin hangi yapım olduğu merak konusu oldu. Peki, 8 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 8 Ağustos Cumartesi güncel reyting sıralaması…