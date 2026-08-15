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        Haberler Bilgi DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 14 Ağustos 2026 Cuma ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 14 Ağustos 2026 Cuma ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Cuma akşamı ekranlara gelen yapımların reyting performansları belli oldu. TV8'de MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü izleyiciyle buluşurken, TRT 1'de Asırlık Gece ekrana geldi. Ana haber bültenleri, yarışma programları ve dizilerin izlenme payı için yarıştığı gecede, hangi yapımın zirveye yerleştiği merak konusu oldu. Peki, 14 Ağustos Cuma günü en çok hangi program izlendi, reyting sıralamasında kim birinci oldu? İşte gecenin sonuçları ve öne çıkan yapımlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ağustos 2026 - 12:16 Güncelleme:
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        14 Ağustos Cuma akşamı televizyon ekranlarında yarışmadan sinemaya kadar birçok farklı yapım izleyicinin karşısına çıktı. TV8’de MasterChef Türkiye heyecanı yaşanırken; Kuralsız Sokaklar, Bursa Bülbülü, Asırlık Gece, İyi Olan Kazansın, Sev Kardeşim ve Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw da gecenin öne çıkan yapımları arasında yer aldı. Aynı saatlerde ekrana gelen iddialı içerikler, reyting yarışını daha da çekişmeli hale getirdi. Peki, 14 Ağustos Cuma gününün reyting birincisi hangi yapım oldu, sıralamada hangi programlar öne çıktı? İşte gecenin reyting sonuçları ve detaylar...

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        14 AĞUSTOS 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        Dünün reyting sonuçları açıklandı. 14 Ağustos 2026 reyting sonuçlarında zirvenin sahibi MasterChef Türkiye oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı, tüm izleyici gruplarında günü birinci sırada tamamladı.

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        14 AĞUSTOS 2026 CUMA ABC REYTİNG SIRALAMASI

        1. MasterChef Türkiye

        2. Now Ana Haber

        3. Kuralsız Sokaklar

        4. Asırlık Gece

        5. Bursa Bülbülü (T.S)

        6. Şevkat Yerimdar (TKR)

        7. ATV Ana Haber

        8. MasterChef Türkiye Özet

        9. Kanal D Ana Haber

        10. Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw (Y.S)

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        14 AĞUSTOS 2026 CUMA AB REYTİNG SIRALAMASI

        1. MasterChef Türkiye — TV8

        2. Kuralsız Sokaklar — Kanal D

        3. NOW Ana Haber — NOW

        4. Star Ana Haber — Star TV

        5. Kanal D Ana Haber — Kanal D

        6. Kuralsız Sokaklar Özet — Kanal D

        7. Asırlık Gece — TRT 1

        8. Bursa Bülbülü (T.S) — NOW

        9. İyi Olan Kazansın (Y.S) — Show TV

        10. Kuralsız Sokaklar (Tkr) — Kanal D

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        14 AĞUSTOS 2026 CUMA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        1. MasterChef Türkiye — TV8

        2. NOW Ana Haber — NOW

        3. Kuralsız Sokaklar — Kanal D

        4. Asırlık Gece — TRT 1

        5. Bursa Bülbülü (T.S) — NOW

        6. Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw (Y.S) — ATV

        7. Sev Kardeşim (T.S) — Star TV

        8. Show Ana Haber — Show TV

        9. ATV Ana Haber — ATV

        10. Kanal D Ana Haber — Kanal D

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