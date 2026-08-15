DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 14 Ağustos 2026 Cuma ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

14 Ağustos Cuma akşamı televizyon ekranlarında yarışmadan sinemaya kadar birçok farklı yapım izleyicinin karşısına çıktı. TV8’de MasterChef Türkiye heyecanı yaşanırken; Kuralsız Sokaklar, Bursa Bülbülü, Asırlık Gece, İyi Olan Kazansın, Sev Kardeşim ve Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw da gecenin öne çıkan yapımları arasında yer aldı. Aynı saatlerde ekrana gelen iddialı içerikler, reyting yarışını daha da çekişmeli hale getirdi. Peki, 14 Ağustos Cuma gününün reyting birincisi hangi yapım oldu, sıralamada hangi programlar öne çıktı? İşte gecenin reyting sonuçları ve detaylar...