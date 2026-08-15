AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

Gece saatlerinde meydana gelen sarsıntının ardından "Az önce deprem mi oldu?", "Nerede deprem oldu?" ve "Deprem kaç büyüklüğünde?" soruları arama motorlarında öne çıktı.

AFAD verilerine göre son deprem Ege Denizi'nde gerçekleşirken, sarsıntının büyüklüğü 3,8 olarak ölçüldü. Depremin merkez üssü İzmir'in Karaburun ilçesine 56,59 kilometre mesafede bulunuyor.