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        Haberler Bilgi Ege Denizi’nde deprem! İşte, 15 Ağustos 2026 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Ege Denizi’nde deprem! İşte, 15 Ağustos 2026 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Ege Denizi'nde gece saatlerinde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre 15 Ağustos 2026'da saat 00.01'de gerçekleşen depremin büyüklüğü 3,8 olarak ölçüldü. Depremin merkez üssünün İzmir'in Karaburun ilçesine 56,59 kilometre mesafede olduğu açıklandı. İşte, 15 Ağustos 2026 Cumartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ağustos 2026 - 00:36 Güncelleme:
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        Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? soruları, Ege Denizi'nde meydana gelen sarsıntının ardından gündeme geldi. AFAD verilerine göre Ege Denizi'nde saat 00.01.24'te 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 36,89 kilometre olarak kaydedilirken, merkez üssü Karaburun'a 56,59 kilometre mesafede yer aldı. İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

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        EGE DENİZİ'NDE 3,8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

        AFAD verilerine göre Ege Denizi'nde 15 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 00.01.24'te 3,8 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, 36,89 kilometre derinlikte meydana geldi.

        Sarsıntının koordinatları 38.83167 enlem ve 25.793 boylam olarak kayıtlara geçti. Deprem, AFAD verilerinde "Ege Denizi - 56,59 km Karaburun (İzmir)" şeklinde yer aldı.

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        AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Gece saatlerinde meydana gelen sarsıntının ardından "Az önce deprem mi oldu?", "Nerede deprem oldu?" ve "Deprem kaç büyüklüğünde?" soruları arama motorlarında öne çıktı.

        AFAD verilerine göre son deprem Ege Denizi'nde gerçekleşirken, sarsıntının büyüklüğü 3,8 olarak ölçüldü. Depremin merkez üssü İzmir'in Karaburun ilçesine 56,59 kilometre mesafede bulunuyor.

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        AFAD SON DAKİKA DEPREMLER

        Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id

        2026-08-15 00:01:24 38.83167 25.793 36.89 MW 3.8 Ege Denizi - [56.59 km] Karaburun (İzmir)

        AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

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        KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

        ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

        2026.08.15 00:01:23 38.8010 25.6850 5.6 -.- 3.7 3.6 EGE DENIZI

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

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