El Nino alarmı! Son 150 yılın en güçlü dönemi geliyor: 2027’ye kadar sürebilir
Pasifik'te yükselen sıcaklıklar El Nino alarmını yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, güçlenmesi beklenen El Nino'nun küresel sıcaklıklar ve ekstrem hava olayları üzerindeki olası etkilerine dikkat çekiyor.
El Nino'nun önümüzdeki aylarda güçlenmesi beklenirken, özellikle yılın son aylarına ilişkin tahminler dikkat çekti. NOAA, Ekim-Aralık döneminde çok güçlü El Nino ihtimalini yüzde 81 olarak açıklarken, koşulların 2027 ilkbaharının başlarına kadar sürme olasılığını yüzde 97 olarak değerlendirdi.
EL NİNO NEDİR?
El Nino, ekvatoral Pasifik Okyanusu'nun orta ve doğu kesimlerinde deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalden belirgin şekilde yükselmesiyle ortaya çıkan doğal bir iklim olayıdır. Pasifik'teki bu değişim atmosferik dolaşımı etkileyerek farklı bölgelerde sıcaklık, yağış ve kuraklık koşullarının değişmesine yol açabiliyor. Ancak etkileri her bölgede aynı şekilde görülmüyor.
KRİTİK DÖNEM EKİM, KASIM VE ARALIK
Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), El Nino'nun Temmuz-Eylül döneminde güçlü seviyeye ulaşmasının beklendiğini açıkladı. NOAA'nın tahminleri ise özellikle yılın son aylarına dikkat çekiyor. El Nino'nun genellikle Kasım-Şubat döneminde zirve yapması nedeniyle Ekim, Kasım ve Aralık ayları kritik önem taşıyor. NOAA'ya göre bu üç aylık dönemde çok güçlü El Nino görülme ihtimali yüzde 81. Koşulların 2027 ilkbaharının başlarına kadar devam etme ihtimalinin yüzde 97 olması ise sürecin kısa süreli olmayabileceğini gösteriyor.
“SON 150 YILIN EN ŞİDDETLİSİ"
Prof. Dr. Ceyhun Özçelik, uluslararası kuruluşların verilerine dikkat çekerek mevcut El Nino'nun şiddetine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özçelik, bu yılki El Nino'nun kayıtlardaki son 150 yılın en şiddetli El Nino'su olduğunu belirtti. Okyanus sıcaklıklarındaki artışın atmosferdeki ısıyı da yükseltebileceğini söyleyen uzman; taşkın, kuraklık, sıcak hava dalgaları ve orman yangınları gibi ekstrem olaylara dikkat çekti.
Türkiye kıyılarındaki yüksek deniz suyu sıcaklıklarının da hava olayları üzerinde etkili olabileceğini belirten Özçelik, kıyı kesimlerde şiddetli yağış, iç bölgelerde ise kuraklık riskinin artabileceğini ifade etti.
TÜRKİYE'DE SICAKLIKLAR NASIL OLACAK?
El Nino'nun güçlenmesi Türkiye'de doğrudan sıcak hava dalgası yaşanacağı anlamına gelmiyor. Türkiye'nin hava koşullarını çok sayıda atmosferik ve okyanusal etken belirliyor. Bununla birlikte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün eylül ayı tahminlerinde birçok bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Göller Yöresi ve Doğu Akdeniz'de sıcaklıkların normallerin 0,5 ila 1 derece üzerinde olması öngörülürken, bazı bölgelerde farkın 1 ila 2 dereceye çıkabileceği tahmin ediliyor.
Önümüzdeki süreçte asıl merak edilen ise El Nino'nun sonbahar ve kış aylarında Türkiye'nin sıcaklık ve yağış düzenine nasıl yansıyacağı olacak. Yeni mevsimsel tahminlerle birlikte tablo daha da netleşecek.