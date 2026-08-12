El Nino alarmı! Son 150 yılın en güçlü dönemi geliyor: 2027’ye kadar sürebilir

“SON 150 YILIN EN ŞİDDETLİSİ"

Prof. Dr. Ceyhun Özçelik, uluslararası kuruluşların verilerine dikkat çekerek mevcut El Nino'nun şiddetine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özçelik, bu yılki El Nino'nun kayıtlardaki son 150 yılın en şiddetli El Nino'su olduğunu belirtti. Okyanus sıcaklıklarındaki artışın atmosferdeki ısıyı da yükseltebileceğini söyleyen uzman; taşkın, kuraklık, sıcak hava dalgaları ve orman yangınları gibi ekstrem olaylara dikkat çekti.

Türkiye kıyılarındaki yüksek deniz suyu sıcaklıklarının da hava olayları üzerinde etkili olabileceğini belirten Özçelik, kıyı kesimlerde şiddetli yağış, iç bölgelerde ise kuraklık riskinin artabileceğini ifade etti.