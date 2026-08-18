EMEKLİ PROMOSYON BANKA KAMPANYALARI 2026 AĞUSTOS | En yüksek emekli promosyon kampanyaları hangileri, emekli promosyon ücreti ne kadar?

BANKALARIN EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI AĞUSTOS 2026

Ağustos 2026 döneminde emekli müşterileri kazanmak isteyen bankalar arasındaki promosyon yarışı sürüyor. Bankaların açıkladığı güncel kampanyalarda, nakit promosyonlara ek olarak sunulan ödüllerle birlikte toplam kazanç bazı bankalarda 32 bin TL’ye kadar yükselebiliyor. ING ve Türkiye Finans yüksek tutarlı fırsatlarıyla dikkat çekerken, Yapı Kredi ve DenizBank’ın kampanyalarında da toplam avantaj 30 bin TL seviyelerine yaklaşabiliyor.

Emeklilere yapılacak ödeme tutarı ise aylık maaş miktarına göre değişirken, kampanyalarda yer alan ek avantajlardan yararlanmak için otomatik fatura talimatı, kredi kartı kullanımı veya farklı bankacılık ürünlerine ilişkin koşulların karşılanması gerekebiliyor.