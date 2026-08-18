EMEKLİ PROMOSYON BANKA KAMPANYALARI 2026 AĞUSTOS | En yüksek emekli promosyon kampanyaları hangileri, emekli promosyon ücreti ne kadar?
Ağustos ayında emekli maaşını farklı bir bankaya taşımayı planlayan milyonlarca emekli için promosyon yarışı yeniden hız kazandı. Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Yapı Kredi, ING, Akbank, İş Bankası, VakıfBank ve DenizBank başta olmak üzere çok sayıda banka, maaş müşterilerine nakit promosyonun yanı sıra ek ödeme ve çeşitli avantajlar sunuyor. Kampanyalarda ödenecek tutar, emekli aylığının miktarına ve bankaların belirlediği ek koşullara göre farklılık gösterirken, ilan edilen en yüksek rakamların tamamı doğrudan nakit promosyondan oluşmayabiliyor. Bu nedenle banka seçerken yalnızca toplam kazanca değil, koşulsuz ödenecek promosyon miktarına ve kampanyanın geçerlilik süresine de bakmak önem taşıyor. Peki, Ağustos 2026 itibarıyla hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor? Garanti BBVA, Yapı Kredi, ING, Akbank ve diğer bankaların güncel emekli promosyonları kaç TL'ye ulaştı? İşte bankaların emekli maaşı kampanyaları...
Emeklilerin banka tercihini belirleyen promosyon kampanyalarında Ağustos ayıyla birlikte hareketlilik arttı. Maaşını belirli bir süre boyunca aynı bankadan alma sözü veren emeklilere temel nakit ödemenin yanında otomatik fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve çeşitli bankacılık ürünlerinin kullanılması karşılığında ek kazançlar da sağlanıyor. Peki, Ağustos 2026’da en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor, bankaların güncel ödeme tutarları kaç TL oldu? İşte Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank, Yapı Kredi, ING, Garanti BBVA, İş Bankası ve Akbank’ın güncel emekli promosyon fırsatları...
BANKALARIN EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI AĞUSTOS 2026
Ağustos 2026 döneminde emekli müşterileri kazanmak isteyen bankalar arasındaki promosyon yarışı sürüyor. Bankaların açıkladığı güncel kampanyalarda, nakit promosyonlara ek olarak sunulan ödüllerle birlikte toplam kazanç bazı bankalarda 32 bin TL’ye kadar yükselebiliyor. ING ve Türkiye Finans yüksek tutarlı fırsatlarıyla dikkat çekerken, Yapı Kredi ve DenizBank’ın kampanyalarında da toplam avantaj 30 bin TL seviyelerine yaklaşabiliyor.
Emeklilere yapılacak ödeme tutarı ise aylık maaş miktarına göre değişirken, kampanyalarda yer alan ek avantajlardan yararlanmak için otomatik fatura talimatı, kredi kartı kullanımı veya farklı bankacılık ürünlerine ilişkin koşulların karşılanması gerekebiliyor.
EMEKLİ PROMOSYONU NASIL, NEREDEN ALINIR?
Emekli maaşı promosyonundan faydalanmak isteyenlerin öncelikle aylıklarını kampanya sunan bankaya taşıması gerekiyor.
Maaş taşıma işleminin ardından bankanın promosyon taahhüdü onaylanıyor. Belirlenen kampanya koşullarının tamamlanmasıyla birlikte hak edilen ödeme emeklinin hesabına aktarılıyor. Maaş taşıma ve promosyon başvuruları banka şubelerinin yanı sıra mobil uygulama, internet bankacılığı ve e-Devlet kanalları üzerinden de yapılabiliyor.
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI
İş Bankası "SGK Emeklisi Müşterilerimize Özel 25.000 TL’ye Varan Emekli Promosyonu" duyurusuyla promosyon miktarlarını güncellediğini duyurdu. Bankanın açıklaması şöyle:
"Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere özel 15.000 TL' ye varan nakit promosyon fırsatı!
Üstelik 10.000 TL'ye varan ek promosyon, Maximum Kart'ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekebilme, ücretsiz para transferi, indirimli faiz oranlarıyla Ek Hesap ve daha birçok ayrıcalık emekli maaş promosyonu ile birlikte İş Bankası'nda!"
YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYON 2026 KAMPANYASI
Yapı Kredi Bankası da promosyon miktarını güncelledi. Bankadan yapılan açıklama şöyle:
SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek nakit ödül ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile (ek kart ve sanal kartlar dahil değildir) toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek ödül ödenir.
GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU
Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Ağustos 2026’dır. Banka Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
"Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatından yararlanın! 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus kazanabilirsiniz!"
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI
Halkbank, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş aralığına göre 10.000 TL ile 15.000 TL arasında değişen promosyon ödemesi sunuyor.
10.000 TL – 15.000 TL arasında maaş alanlar: 10.000 TL
15.000 TL – 20.000 TL arasında maaş alanlar: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 15.000 TL
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ BANKA PROMOSYONU
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası'ndan alan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.
Maaş Tutarı;
0 TL-9.999,99 TL arasında olanlara 5.000 TL,
10.000 TL - 14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL,
15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlara 10.000 TL,
20.000 TL ve üzerinde olanlara 12.000 TL promosyon ödenmektedir.
AKBANK EMEKLİ PROMOSYONN KAMPANYASI 2026
Bankadan yapılan açıklama şu şekilde:
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında Akbank’a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 15.000 TL’ye varan nakit promosyondan faydalanabilirsiniz.
ING EMEKLİ PROMOSYON
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit emekli promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 32.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu kazanabilirsiniz.
DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU
DenizBank "Emeklilere 18 bin TL’ye Varan Nakit Promosyon!" duyurusu ile 2026 yılı için promosyon miktarını duyurdu.
Not: Emekli promosyon kampanyalarının süresi, başvuru şartları ve ödeme tutarları bankalara göre değişiklik gösterebilir. En güncel emekli promosyonu bilgileri için ilgili bankaların resmi internet siteleri ve müşteri hizmetleri üzerinden detaylı bilgi alınması önerilir.