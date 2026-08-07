Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan zammın ardından bankalar promosyon kampanyalarını güncellemeye devam ediyor. Emekliler, maaşlarını taşıyarak daha yüksek promosyon almak için bankaların sunduğu fırsatları karşılaştırıyor. Nakit promosyonların yanı sıra kredi kartı, otomatik fatura ödeme talimatı ve ek bankacılık ürünleriyle sunulan avantajlar da dikkat çekiyor. Kampanyaların şartları bankadan bankaya farklılık gösterebiliyor. Peki, emekli promosyonu ne kadar oldu, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte bankaların güncel emekli promosyon kampanyaları…