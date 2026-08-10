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        Banka banka emekli promosyon kampanyaları 2026 Ağustos: En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

        Ağustos ayı itibarıyla emekli promosyon kampanyaları yeniden güncellenirken, milyonlarca emekli en yüksek ödemeyi yapan bankaları araştırıyor. Kamu ve özel bankalar, emekli maaşını taşıyan müşterilerine nakit promosyonun yanı sıra ek kampanyalar da sunuyor. Bazı bankalarda otomatik fatura talimatı, kredi kartı kullanımı ve ek bankacılık ürünleriyle toplam ödeme tutarı 35 bin TL seviyesine kadar çıkabiliyor. Promosyon tutarları ise emekli maaşı miktarı ve bankaların belirlediği kampanya şartlarına göre değişiklik gösteriyor. Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank, Akbank, Garanti BBVA, ING, DenizBank ve QNB başta olmak üzere birçok banka yeni kampanyalarını duyurdu. Peki, emekli promosyon kampanyalarında en yüksek ödemeyi hangi banka veriyor? İşte Ağustos 2026 banka banka güncel emekli promosyonları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 00:35 Güncelleme:
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        Emekli maaşını başka bankaya taşımayı planlayanlar, Ağustos ayı promosyon kampanyalarını yakından takip ediyor. Bankalar, üç yıllık maaş taahhüdü karşılığında farklı tutarlarda nakit promosyon ve ek avantajlar sunmayı sürdürüyor. Kampanyalarda maaş tutarı kadar otomatik ödeme talimatı ve kredi kartı kullanımı gibi ek şartlar da belirleyici oluyor. Özellikle özel bankalar ile kamu bankaları arasındaki promosyon rekabeti dikkat çekiyor. Peki, emekli promosyon kampanyalarında en yüksek ödemeyi hangi banka veriyor? İşte güncel emekli maaş promosyon kampanyaları...

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        EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONUNU HANGİ BANKA VERİYOR?

        Ağustos 2026 kampanyalarına göre, ek kampanyalarla birlikte toplam ödeme tutarı bazı bankalarda 35 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor. En yüksek toplam avantaj sunan bankalar arasında Şekerbank, ING, Türkiye Finans, VakıfBank ve DenizBank öne çıkarken, diğer bankalar da farklı promosyon seçenekleriyle emeklilere avantaj sağlıyor.

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        EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?

        Emekli promosyonundan yararlanmak isteyen vatandaşların maaşlarını tercih ettikleri bankaya taşımaları gerekiyor.

        Banka tarafından istenen promosyon sözleşmesinin onaylanmasının ardından, kampanya şartlarının yerine getirilmesi halinde promosyon ödemesi emeklinin hesabına yatırılıyor. Başvurular banka şubeleri, mobil bankacılık, internet bankacılığı ve e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

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        İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU!

        İş Bankası "SGK Emeklisi Müşterilerimize Özel 25.000 TL’ye Varan Emekli Promosyonu" duyurusuyla promosyon miktarlarını güncellediğini duyurdu. Bankanın açıklaması şöyle:

        "Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere özel 15.000 TL' ye varan nakit promosyon fırsatı!

        Üstelik 10.000 TL'ye varan ek promosyon, Maximum Kart'ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekebilme, ücretsiz para transferi, indirimli faiz oranlarıyla Ek Hesap ve daha birçok ayrıcalık emekli maaş promosyonu ile birlikte İş Bankası'nda!"

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        YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU

        Yapı Kredi Bankası da promosyon miktarını güncelledi. Bankadan yapılan açıklama şöyle:

        SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

        Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenir.

        Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek nakit ödül ödenir.

        Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile (ek kart ve sanal kartlar dahil değildir) toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek ödül ödenir.

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        DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU

        DenizBank "Emeklilere 18 bin TL’ye Varan Nakit Promosyon!" duyurusu ile 2026 yılı için promosyon miktarını duyurdu.

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        GARANTİ EMEKLİ PROMOSYON 2026 KAMPANYASI

        Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Ağustos 2026’dır. Banka Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.

        "Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatından yararlanın! 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus kazanabilirsiniz!"

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        HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2026

        Halkbank, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş aralığına göre 10.000 TL ile 15.000 TL arasında değişen promosyon ödemesi sunuyor.

        10.000 TL – 15.000 TL arasında maaş alanlar: 10.000 TL

        15.000 TL – 20.000 TL arasında maaş alanlar: 12.500 TL

        20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 15.000 TL

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        AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2026

        Bankadan yapılan açıklama şu şekilde:

        SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında Akbank’a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 15.000 TL’ye varan nakit promosyondan faydalanabilirsiniz.

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        ING EMEKLİ PROMOSYON

        SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit emekli promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 32.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu kazanabilirsiniz.

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        ZİRAAT BANKASI EMEKLİ BANKA PROMOSYONU

        SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası'ndan alan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

        Maaş Tutarı;

        0 TL-9.999,99 TL arasında olanlara 5.000 TL,

        10.000 TL - 14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL,

        15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlara 10.000 TL,

        20.000 TL ve üzerinde olanlara 12.000 TL promosyon ödenmektedir.

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        Not: Emekli promosyon kampanyalarının süresi, başvuru şartları ve ödeme tutarları bankalara göre değişiklik gösterebilir. En güncel emekli promosyonu bilgileri için ilgili bankaların resmi internet siteleri ve müşteri hizmetleri üzerinden detaylı bilgi alınması önerilir.

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