Emekli maaşını başka bankaya taşımayı planlayanlar, Ağustos ayı promosyon kampanyalarını yakından takip ediyor. Bankalar, üç yıllık maaş taahhüdü karşılığında farklı tutarlarda nakit promosyon ve ek avantajlar sunmayı sürdürüyor. Kampanyalarda maaş tutarı kadar otomatik ödeme talimatı ve kredi kartı kullanımı gibi ek şartlar da belirleyici oluyor. Özellikle özel bankalar ile kamu bankaları arasındaki promosyon rekabeti dikkat çekiyor. Peki, emekli promosyon kampanyalarında en yüksek ödemeyi hangi banka veriyor? İşte güncel emekli maaş promosyon kampanyaları...