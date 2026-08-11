EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONUNU HANGİ BANKA VERİYOR?

2026 yılı itibarıyla kamu ve özel bankalar arasında emekli promosyon rekabeti devam ediyor. Kampanyalara göre toplam promosyon ve ek ödül tutarları 35 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

En yüksek promosyon veren bankalar dönemsel kampanyalarla değişiyor. Bankaların sunduğu kampanyalar belirli tarihler arasında geçerli olabildiği için başvuru öncesinde güncel şartların kontrol edilmesi önem taşıyor.