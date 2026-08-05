Emeklilere 35 bin TL’ye varan ek gelir imkanı! 2026 Ağustos en yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi güncellendi
En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi Ağustos ayında güncellendi. Emekli maaşını başka bankaya taşıyarak ek gelir elde etmek isteyen emekliler, banka promosyon tutarlarını yakından takip ediyor. 3 yıllık maaş taşıma taahhüdüne bağlı olarak ödenen emekli promosyonları 35 bin TL'ye kadar yükseldi. İşte, 2026 Ağustos kamu ve özel bankaların emekli promosyon kampanyaları ve ödeme tutarları…
Emekli banka promosyonu kampanyaları Ağustos ayının gelişiyle birlikte güncellendi. Kamu ve özel bankalar, maaşını taşıma taahhüdü veren emeklilere 35 bin TL’ye varan promosyon ödemesi sunuyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, 3 yıl boyunca aynı bankadan maaş alma taahhüdü vermeleri durumunda ödemeden yararlanabiliyor. İşte, 2026 Ağustos İş Bankası, Yapı Kredi, DenizBank, Garanti, Halkbank, VakıfBank, Akbank, ING, Ziraat Bankası güncel emekli maaşı promosyon ödeme kampanyaları…
2026 EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
2026 yılında emekli promosyonları, bankaların kampanyalarına göre değişiklik gösteriyor. Maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma taahhüdü veren emeklilere sunulan promosyonlar, maaş tutarına bağlı olarak artabiliyor.
Bazı bankalar yalnızca nakit promosyon sunarken, bazıları ise otomatik fatura talimatı, kredi kartı kullanımı veya yeni müşteri kampanyalarıyla ek ödüller sağlayabiliyor.
EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONUNU HANGİ BANKA VERİYOR?
2026 yılı itibarıyla kamu ve özel bankalar arasında emekli promosyon rekabeti devam ediyor. Kampanyalara göre toplam promosyon ve ek ödül tutarları 35 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.
En yüksek promosyon veren bankalar dönemsel kampanyalarla değişiyor. Bankaların sunduğu kampanyalar belirli tarihler arasında geçerli olabildiği için başvuru öncesinde güncel şartların kontrol edilmesi önem taşıyor.
İŞ BANKASI’NDAN EMEKLİLERE 25 BİN TL PROMOSYON İMKANI
İş Bankası "SGK Emeklisi Müşterilerimize Özel 25.000 TL’ye Varan Emekli Promosyonu" duyurusuyla promosyon miktarlarını güncellediğini duyurdu. Bankanın açıklaması şöyle:
"Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere özel 15.000 TL' ye varan nakit promosyon fırsatı!
Üstelik 10.000 TL'ye varan ek promosyon, Maximum Kart'ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekebilme, ücretsiz para transferi, indirimli faiz oranlarıyla Ek Hesap ve daha birçok ayrıcalık emekli maaş promosyonu ile birlikte İş Bankası'nda!"
YAPI KREDİ’DEN 30 BİN TL’YE VARAN EMEKLİ PROMOSYONU
19 Eylül 2025 - 31 Ağustos 2026 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilere 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek nakit ödül ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile (ek kart ve sanal kartlar dahil değildir) toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek ödül ödenir.
DENİZBANK EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU KAMPANYASI
DenizBank, 11 Haziran - 30 Eylül 2026 tarihleri arasında emekli maaşını bankaya taşıyan veya mevcut 3 yıllık maaş taahhüdü kampanya döneminde sona eren emeklilere yönelik yeni promosyon kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında emeklilerin 3 yıl boyunca maaşlarını DenizBank'tan almayı taahhüt etmesi gerekiyor.
Kampanya kapsamında maaş tutarına göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında standart promosyon ödenirken, Kredili Mevduat Hesabı (KMH), 2 adet otomatik fatura ödeme talimatı ve kredi kartı aktifliği şartlarını yerine getiren emekliler toplamda 20 bin TL ile 30 bin TL arasında promosyon ve ek ödül kazanabiliyor.
GARANTİ EMEKLİ PROMOSYON 2026 KAMPANYASI
Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Ağustos 2026’dır.
Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatından yararlanabilirsiniz. 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus kazanabilirsiniz.
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2026
Halkbank, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş aralığına göre 8.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen promosyon ödemesi sunuyor.
10.000 TL – 15.000 TL arasında maaş alanlar: 8.000 TL
15.000 TL – 20.000 TL arasında maaş alanlar: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 12.000 TL
AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında Akbank’a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 15.000 TL’ye varan nakit promosyondan faydalanabilirsiniz.
0 – 10.000 TL arasında maaş alanlar: 5.000
10.000 TL – 15.000 TL arasında maaş alanlar: 8.000 TL
15.000 TL – 20.000 TL arasında maaş alanlar: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 12.000 TL
ING’DEN 32 BİN TL’YE VARAN EMEKLİ PROMOSYONU
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit emekli promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 32.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu kazanabilirsiniz.
Yeni emekliler ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.
0 – 10.000 TL arasında maaş alanlar: Koşulsuz 6.250 – Toplam promosyon 23.250 TL
10.000 TL – 15.000 TL arasında maaş alanlar: Koşulsuz 10.000 TL – Toplam promosyon 27.000 TL
15.000 TL – 20.000 TL arasında maaş alanlar: Koşulsuz 12.500 – Toplam promosyon 29.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: Koşulsuz 15.000 – Toplam promosyon 32.000 TL
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ BANKA PROMOSYONU
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası'ndan alan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.
Maaş Tutarı;
0 TL-9.999,99 TL arasında olanlara 5.000 TL,
10.000 TL - 14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL,
15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlara 10.000 TL,
20.000 TL ve üzerinde olanlara 12.000 TL promosyon ödenmektedir.
EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?
Emekli promosyonundan yararlanabilmek için maaşın tercih edilen bankaya taşınması ve genellikle 3 yıl boyunca aynı bankadan maaş alma taahhüdü verilmesi gerekiyor.
Bazı bankalar ise otomatik fatura talimatı, kredi kartı kullanımı veya dijital bankacılık işlemleri karşılığında ek promosyon ödemeleri yapabiliyor.
*Not: Emekli promosyon kampanyalarının süresi, başvuru şartları ve ödeme tutarları bankalara göre değişiklik gösterebilir. En güncel emekli promosyonu bilgileri için ilgili bankaların resmi internet siteleri ve müşteri hizmetleri üzerinden detaylı bilgi alınması önerilir.