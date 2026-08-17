MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN OCAK ZAMMI NE KADAR?

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışında toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkı birlikte belirleyici olacak.

Ahmet Kıvanç'ın farklı enflasyon senaryolarına göre yaptığı hesaplamada, memur ve memur emeklilerinin ocak ayında yüzde 6,66 ile yüzde 7,95 arasında zam alması bekleniyor. Ancak söz konusu oranlar henüz kesinleşmiş değil. Zam oranı, yılın ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon verilerinin tamamlanmasının ardından netleşecek.