EMEKLİLERE ÖTV'SİZ ARAÇ MARKALARI VE MODELLERİ 2026 | Emeklilere ÖTV’siz araç çıkacak mı, şartları nelerdir?
Emeklilere ÖTV'siz araç markaları ve modelleri 2026 yılında da gündemdeki yerini koruyor. Emeklilere ÖTV'siz araç düzenlemesinde gözler TBMM'den gelecek yeni adımlara çevrildi. Milyonlarca emeklinin merak ettiği ÖTV muafiyetinde hangi şartların uygulanacağı, hangi marka ve modellerin listeye gireceği ve araç fiyat sınırının ne olacağı araştırılıyor. Peki, emeklilere ÖTV'siz araç çıkacak mı, hangi marka ve modelleri kapsayacak? İşte, 2026 emekliye ÖTV'siz araç düzenlemesinde son gelişmeler...
Emeklilere ÖTV'siz araç imkanıyla ilgili gelişmeler, 2026 yılında da yakından takip ediliyor. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni ÖTV düzenlemesinin ardından gözler, emeklilere yönelik ayrı bir ÖTV muafiyeti düzenlemesi yapılıp yapılmayacağına çevrildi. Emeklilere ÖTV'siz araç hakkı tanınması halinde kimlerin bu imkandan yararlanabileceği, başvuru şartlarının neler olacağı, hangi marka ve modellerin kapsamda yer alacağı merak ediliyor. Peki, Emeklilere ÖTV’siz araç çıkacak mı, şartları neler? İşte, 2026 emeklilere ÖTV'siz araç modelleri ve markaları…
YENİ ÖTV DÜZENLEMESİNDE EMEKLİLERE ARAÇ MUAFİYETİ VAR MI?
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen son ÖTV düzenlemesiyle araçların vergilendirilmesine ilişkin yeni kurallar getirildi. Ancak düzenlemede emeklilere özel ÖTV muafiyeti yer almadı. Emeklilere ÖTV'siz araç hakkı için ayrı bir yasal düzenleme gerekiyor.
EMEKLİLERE ÖTV'SİZ ARAÇ ÇIKACAK MI?
Emeklilere ÖTV'siz araç verilmesine yönelik düzenlemenin 2026 yılındaki durumu merak ediliyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerini kapsayacak bir muafiyet henüz yürürlüğe girmedi. Yeni bir düzenleme yapılması halinde kapsam ve başvuru şartları açıklanacak.
EMEKLİLER ÖTV'SİZ ARAÇ ALMA ŞARTLARI NELER?
Gündeme gelen düzenleme önerilerinde emekli olmak, haktan belirli koşullarla veya bir kez yararlanmak ve alınan aracı belirli bir süre satmamak gibi şartlar öne çıkıyor. Ancak bunlar henüz kesinleşmiş başvuru şartları değil.
EMEKLİLER HANGİ MARKA ARAÇLARI ÖTV'SİZ ALABİLECEK?
Olası ÖTV muafiyetinde araç fiyatı ve teknik özelliklere ilişkin bir üst sınır belirlenmesi bekleniyor. Kamuoyunda Togg, Fiat, Toyota, Renault, Hyundai, Opel, Citroen, Peugeot, Volkswagen ve Dacia gibi markalar gündeme geliyor. Kesin marka ve model listesi ise düzenlemenin kapsamına göre belli olacak.
2026 EMEKLİ ÖTV'SİZ ARAÇ MODELLERİ HANGİLERİ?
ÖTV'siz araç kapsamının belirlenmesi halinde yalnızca marka değil, model ve araçların vergisiz fiyatı da dikkate alınacak. Bu nedenle mevcut aşamada kesin bir model listesi bulunmuyor. Fiyat sınırı ve teknik kriterlerin açıklanmasıyla hangi modellerin kapsama gireceği netleşecek.