EMEKLİLER ÖTV'SİZ ARAÇ ALMA ŞARTLARI NELER?

Gündeme gelen düzenleme önerilerinde emekli olmak, haktan belirli koşullarla veya bir kez yararlanmak ve alınan aracı belirli bir süre satmamak gibi şartlar öne çıkıyor. Ancak bunlar henüz kesinleşmiş başvuru şartları değil.