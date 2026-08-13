Emekliye ÖTV'siz araç markaları ve modelleri 2026: Emeklilere ÖTV'siz araç çıktı mı, şartları neler?
Emeklilere ÖTV'siz araç alımına ilişkin düzenleme, milyonlarca SSK ve Bağ-kurlu tarafından yakından takip ediliyor. TBMM gündemindeki kanun teklifinin yasalaşıp yasalaşmadığı ve hangi emeklileri kapsayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde belirli şartları sağlayan emeklilerin ÖTV muafiyetinden yararlanabilmesi öngörülüyor. Yerli üretim şartını karşılayan bazı otomobil markalarının kapsamda yer alabileceği belirtilirken, resmi uygulama henüz başlamadı. Teklifin yasalaşması için TBMM'deki yasama sürecinin tamamlanması ve Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Peki, emeklilere ÖTV'siz araç çıktı mı, şartları neler, hangi araç markaları kapsamda olacak? İşte 2026 emekliye ÖTV'siz araç markaları ve modelleri...
Emekliye ÖTV'siz araç düzenlemesiyle ilgili olarak yaşanan son dakika içindeki bölmeyi meşgul etmeye devam ediyor. Meclis programındaki kanun teklifinin kabulü halinde belirli şartları taşıyan emeklilere ÖTV muafiyetiyle araç alma hakkı hedefleniyor. Ancak düzenleme henüz yasalaşmadığı için uygulama resmi olarak başlamadı. Bu nedenle emekliler, tekliflerin son karşılığını ve kapsamını araştırmayı sürdürüyor. Peki, emeklilere ÖTV'siz araç çıktı mı, şartlar neler, hangi aracın markalarının yetenekleri yer alacak? İşte detaylar...
EMEKLİLERE ÖTV'SİZ ARAÇ ÇIKTI MI?
Emeklilere ÖTV'siz araç toplamaya yönelik düzenleme henüz yasalaşmadı.
TBMM'ye sunulan kanun teklifiyle ilgili yasama süreci devam ediyor. Teklifin girilebilmesi için TBMM'de kabul edilmesi, ardından Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Mevcut durumda emeklilere yönelik yasal olan bir ÖTV muafiyeti bulunmuyor.
EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ ŞARTLARI NELER OLACAK?
Resmi koşullar henüz kesinleşmemiş olmakla birlikte, kamuoyuna yansıyan tekliflerde öne çıkan başlıklar listelendi:
Emekli statüsünde olmak,
Düzenlemede belirtilen kapsam şartlarını taşıma,
Alınan aracı 5 yıl boyunca satmamak veya devretmek,
Düzenleme kapsamındaki araçları satın almak.
Kesin şartlar, kanun teklifinin yasalaşmasının ardından netleşecek.
EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ MARKALARI HANGİLERİ OLABİLİR?
Kanun teklifinin yasalaşması halinde, yerli üretim şartlarını karşılayan bazı markaların kapsama dahil edilmesi bekleniyor. Kamuoyunda öne çıkan markalar arasında okunabiliyor yer alıyor:
Togg
Fiat
Renault
Hyundai
Toyota
Ancak bu liste resmi olarak kesinleşmiş değildir. Düzenlemenin ardından kapsamına girecek marka ve modellerle ilgili mevzuatla netlik kazanacaktır.
EMEKLİLERE ÖTV'SİZ ARAÇ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?
Emeklilere ÖTV'siz araç hazırlamaya yönelik kanun teklifi henüz TBMM'deki yasama sürecinin tamamlanmasıdı.
Teklifin kabul edilmesi halinde Cumhurbaşkanı'nın evliliğinin ardından Resmi Gazete'de resmi olarak imzalanarak tamamlanması bekleniyor.