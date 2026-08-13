Emekliye ÖTV'siz araç düzenlemesiyle ilgili olarak yaşanan son dakika içindeki bölmeyi meşgul etmeye devam ediyor. Meclis programındaki kanun teklifinin kabulü halinde belirli şartları taşıyan emeklilere ÖTV muafiyetiyle araç alma hakkı hedefleniyor. Ancak düzenleme henüz yasalaşmadığı için uygulama resmi olarak başlamadı. Bu nedenle emekliler, tekliflerin son karşılığını ve kapsamını araştırmayı sürdürüyor. Peki, emeklilere ÖTV'siz araç çıktı mı, şartlar neler, hangi aracın markalarının yetenekleri yer alacak? İşte detaylar...