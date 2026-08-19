Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Emekliye ÖTV'siz araç listesi 2026 fiyatları: Emeklilere ÖTV'siz araç şartları neler, ne zaman çıkacak?

        Emekliye ÖTV'siz araç listesi 2026 fiyatları: Emeklilere ÖTV'siz araç şartları neler, ne zaman çıkacak?

        Emekliye ÖTV'siz araç düzenlemesi, otomobil sahibi olmak isteyenlerin gündemindeki yerini koruyor. TBMM'ye sunulan kanun teklifinin kapsamı ve hangi emeklilerin bu haktan yararlanabileceği merak ediliyor. Düzenlemenin yasalaşıp yasalaşmadığına ilişkin araştırmalar da son günlerde hız kazandı. Emekliler, ÖTV ödemeden araç satın alma imkanının ne zaman başlayacağını öğrenmek istiyor. Peki emekliye ÖTV'siz araç çıktı mı, emekliye ÖTV'siz araç düzenlemesi Meclis'ten geçti mi, şartları neler? İşte 2026 emekliye ÖTV'siz araç markaları ve model fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 21:40 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Emekliye ÖTV'siz araç düzenlemesine ilişkin yaşanan son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Teklifin yasalaşması halinde belirli şartları taşıyanlar ÖTV muafiyetinden yararlanması öngörülüyor. Bu kapsamda emekliye yönelik çıkması beklenen ÖTV muafiyetiyle hangi araç ve marka, modellerinde geçerli olacağı merak konusu oldu. Peki emekliye ÖTV'siz araç çıktı mı, emekliye ÖTV'siz araç düzenlemesi Meclis'ten geçti mi, şartları neler? İşte emekliye ÖTV'siz araç şartları...

        2

        EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ DÜZENLEMESİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

        Emekliye ÖTV'siz araç düzenlemesi henüz yasalaşmış değil. TBMM'ye sunulan teklifin yürürlüğe girebilmesi için yasama sürecinin tamamlanması ve Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Mevcut durumda emeklilerin ÖTV ödemeden araç satın alabilmesi için başlatılmış resmi bir başvuru süreci bulunmuyor.

        3

        EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ ŞARTLARI NELER OLACAK?

        Resmi koşullar henüz kesinleşmemiş olmakla birlikte, kamuoyuna yansıyan tekliflerde öne çıkan başlıklar listelendi:

        Emekli statüsünde olmak,

        Düzenlemede belirtilen kapsam şartlarını taşıma,

        Alınan aracı 5 yıl boyunca satmamak veya devretmek,

        Düzenleme kapsamındaki araçları satın almak.

        Kesin şartlar, kanun teklifinin yasalaşmasının ardından netleşecek.

        4

        EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ NE ZAMAN ÇIKACAK?

        Emeklilere yönelik ÖTV muafiyetinin ne zaman uygulanmaya başlayacağı konusunda kesinleşmiş bir tarih bulunmuyor. Teklifin TBMM'deki yasama sürecinin tamamlanmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Bu aşamalar gerçekleşmeden emeklilerin ÖTV'siz araç için başvuru yapması mümkün değil.

        5

        EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ MARKALARI VE MODELLERİ

        Kanun teklifinin yasalaşması halinde, yerli üretim şartlarını karşılayan bazı markaların kapsama dahil edilmesi bekleniyor. Kamuoyunda öne çıkan markalar arasında okunabiliyor yer alıyor:

        Togg

        Fiat

        Renault

        Hyundai

        Toyota

        Ancak bu liste resmi olarak kesinleşmiş değildir. Düzenlemenin ardından kapsamına girecek marka ve modellerle ilgili mevzuatla netlik kazanacaktır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ÖTV
        #emekli
        #araç
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bina operatörün üzerine devrildi
        Bina operatörün üzerine devrildi
        En iyi forvetler açıklandı! Osimhen...
        En iyi forvetler açıklandı! Osimhen...
        "İran'la bir noktada müzakereler başlayabilir"
        "İran'la bir noktada müzakereler başlayabilir"
        Batrakov'un sözleşme şartları belli oldu!
        Batrakov'un sözleşme şartları belli oldu!
        "Alparslan Kuytul Suç Örgütü" ile ilgili ağır iddialar!
        "Alparslan Kuytul Suç Örgütü" ile ilgili ağır iddialar!
        Torreira'dan ayrılık sinyali!
        Torreira'dan ayrılık sinyali!
        Bugün Ne Oldu? 19 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 19 Ağustos 2026 haberleri
        ABD'den tahvil hamlesi
        ABD'den tahvil hamlesi
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        İlk gününde yüzde 460 değer kazandı
        İlk gününde yüzde 460 değer kazandı
        Bakan Memişoğlu duyurdu! 20 yeni şehir hastanesi geliyor
        Bakan Memişoğlu duyurdu! 20 yeni şehir hastanesi geliyor
        Mert Ali'nin kahreden ölümü! Üzerine kale direği devrildi!
        Mert Ali'nin kahreden ölümü! Üzerine kale direği devrildi!
        Italiano'dan transfer açıklaması!
        Italiano'dan transfer açıklaması!
        Asistan, First Lady'yi rahatsız etti
        Asistan, First Lady'yi rahatsız etti
        Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı!
        Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı!
        Müjdeli haberi duyurdular
        Müjdeli haberi duyurdular
        MEB'den 81 ile 2026-2027 genelgesi
        MEB'den 81 ile 2026-2027 genelgesi
        "Üçüncü kızımız dünyaya geldi"
        "Üçüncü kızımız dünyaya geldi"
        Barrack'tan 'İsrail ve Türkiye arasında çatışma riski' açıklaması
        Barrack'tan 'İsrail ve Türkiye arasında çatışma riski' açıklaması
        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor
        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor