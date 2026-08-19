Emekliye ÖTV'siz araç listesi 2026 fiyatları: Emeklilere ÖTV'siz araç şartları neler, ne zaman çıkacak?
Emekliye ÖTV'siz araç düzenlemesi, otomobil sahibi olmak isteyenlerin gündemindeki yerini koruyor. TBMM'ye sunulan kanun teklifinin kapsamı ve hangi emeklilerin bu haktan yararlanabileceği merak ediliyor. Düzenlemenin yasalaşıp yasalaşmadığına ilişkin araştırmalar da son günlerde hız kazandı. Emekliler, ÖTV ödemeden araç satın alma imkanının ne zaman başlayacağını öğrenmek istiyor. Peki emekliye ÖTV'siz araç çıktı mı, emekliye ÖTV'siz araç düzenlemesi Meclis'ten geçti mi, şartları neler? İşte 2026 emekliye ÖTV'siz araç markaları ve model fiyat listesi...
Emekliye ÖTV'siz araç düzenlemesine ilişkin yaşanan son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Teklifin yasalaşması halinde belirli şartları taşıyanlar ÖTV muafiyetinden yararlanması öngörülüyor. Bu kapsamda emekliye yönelik çıkması beklenen ÖTV muafiyetiyle hangi araç ve marka, modellerinde geçerli olacağı merak konusu oldu. Peki emekliye ÖTV'siz araç çıktı mı, emekliye ÖTV'siz araç düzenlemesi Meclis'ten geçti mi, şartları neler? İşte emekliye ÖTV'siz araç şartları...
EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ DÜZENLEMESİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?
Emekliye ÖTV'siz araç düzenlemesi henüz yasalaşmış değil. TBMM'ye sunulan teklifin yürürlüğe girebilmesi için yasama sürecinin tamamlanması ve Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Mevcut durumda emeklilerin ÖTV ödemeden araç satın alabilmesi için başlatılmış resmi bir başvuru süreci bulunmuyor.
EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ ŞARTLARI NELER OLACAK?
Resmi koşullar henüz kesinleşmemiş olmakla birlikte, kamuoyuna yansıyan tekliflerde öne çıkan başlıklar listelendi:
Emekli statüsünde olmak,
Düzenlemede belirtilen kapsam şartlarını taşıma,
Alınan aracı 5 yıl boyunca satmamak veya devretmek,
Düzenleme kapsamındaki araçları satın almak.
Kesin şartlar, kanun teklifinin yasalaşmasının ardından netleşecek.
EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Emeklilere yönelik ÖTV muafiyetinin ne zaman uygulanmaya başlayacağı konusunda kesinleşmiş bir tarih bulunmuyor. Teklifin TBMM'deki yasama sürecinin tamamlanmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Bu aşamalar gerçekleşmeden emeklilerin ÖTV'siz araç için başvuru yapması mümkün değil.
EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ MARKALARI VE MODELLERİ
Kanun teklifinin yasalaşması halinde, yerli üretim şartlarını karşılayan bazı markaların kapsama dahil edilmesi bekleniyor. Kamuoyunda öne çıkan markalar arasında okunabiliyor yer alıyor:
Togg
Fiat
Renault
Hyundai
Toyota
Ancak bu liste resmi olarak kesinleşmiş değildir. Düzenlemenin ardından kapsamına girecek marka ve modellerle ilgili mevzuatla netlik kazanacaktır.