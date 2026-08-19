Emekliye ÖTV'siz araç düzenlemesine ilişkin yaşanan son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Teklifin yasalaşması halinde belirli şartları taşıyanlar ÖTV muafiyetinden yararlanması öngörülüyor. Bu kapsamda emekliye yönelik çıkması beklenen ÖTV muafiyetiyle hangi araç ve marka, modellerinde geçerli olacağı merak konusu oldu. Peki emekliye ÖTV'siz araç çıktı mı, emekliye ÖTV'siz araç düzenlemesi Meclis'ten geçti mi, şartları neler? İşte emekliye ÖTV'siz araç şartları...