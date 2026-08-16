EMEKLİYE SEYYANEN ZAMDA SON DURUM 2026: SSK VE Bağ-Kur emeklisine seyyanen zam gelecek mi, kimleri kapsayacak?

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM VERİLECEK Mİ?

Şu an için emeklilere yeni bir seyyanen zam yapılacağına ilişkin kesinleşmiş bir yargı kararı veya yürürlüğe giren yeni bir düzenleme bulunmuyor.

AYM'deki başvurunun temelinde, 2023 yılında aktif olarak görev yapan memurlara verilen 8 bin 77 TL'lik seyyanen artışın memur emeklilerine yansıtılmaması yer alıyor. Mahkemenin dosyaları birleştirmesi, başvuruların birlikte inceleneceği anlamına geliyor. Bu nedenle AYM'nin esas kararını vermesinden önce memurlara veya diğer emekli gruplarına kesin bir seyyanen zam yapılacağını söylemek mümkün değil.