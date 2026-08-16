EMEKLİYE SEYYANEN ZAMDA SON DURUM 2026: SSK VE Bağ-Kur emeklisine seyyanen zam gelecek mi, kimleri kapsayacak?
Emekliye seyyanen zam beklentisi, Anayasa Mahkemesi'nde görülen davadaki yeni gelişmeyle yeniden gündeme geldi. 2023 yılında görevdeki memurlara verilen 8 bin 77 TL'lik seyyanen artışın memur emeklilerine de yansıtılması talebiyle yürütülen süreçte dosyaların birleştirilmesi dikkat çekti. Peki SSK ve Bağ-Kur emeklilerine seyyanen zam gelecek mi? İşte 2026 emekliye seyyanen zam konusunda son durum…
2026 yılında emekli maaşlarıyla ilgili en çok araştırılan başlıklardan biri seyyanen zam oldu. Anayasa Mahkemesi'nde devam eden süreçte 6 Ağustos 2026 tarihinde yaşanan yeni gelişmenin ardından memur emeklileri başta olmak üzere milyonlarca emekli, seyyanen zam konusunda verilecek kararı takip etmeye başladı. Ancak dosyaların birleştirilmesi, emeklilere doğrudan zam yapılacağı anlamına gelmiyor. Peki, SSK VE Bağ-Kur emeklisine seyyanen zam gelecek mi, kimleri kapsayacak? İşte, 2026 emekliye seyyanen zam son dakika gelişmeleri…
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE SEYYANEN ZAM GELECEK Mİ?
Emekliye seyyanen zam konusunda AYM'de devam eden başvuru, 2023 yılında görevde bulunan memurlara verilen 8 bin 77 TL'lik artışın memur emeklilerine de uygulanması talebi üzerinden ilerliyor.
Mevcut süreç doğrudan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına seyyanen zam yapılmasını kapsamıyor. Bu nedenle AYM'deki dava nedeniyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerine otomatik olarak seyyanen zam verileceğine ilişkin kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.
AYM'DEN SEYYANEN ZAM DAVASINDA YENİ GELİŞME
Anayasa Mahkemesi'nde devam eden seyyanen zam sürecinde 6 Ağustos 2026 tarihinde yeni bir gelişme yaşandı.
Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz tarafından yapılan ikinci bireysel başvuru, daha önce açılan 2026/7162 numaralı dosya ile birleştirildi. Böylece aynı konuyla ilgili başvuruların birlikte değerlendirilmesinin önü açıldı. Ancak dosyaların birleştirilmesi, AYM'nin emekliler lehine kesin karar verdiği anlamına gelmiyor. Sürecin sonucu, mahkemenin esas hakkında vereceği kararla netleşecek.
EMEKLİYE SEYYANEN ZAM VERİLECEK Mİ?
Şu an için emeklilere yeni bir seyyanen zam yapılacağına ilişkin kesinleşmiş bir yargı kararı veya yürürlüğe giren yeni bir düzenleme bulunmuyor.
AYM'deki başvurunun temelinde, 2023 yılında aktif olarak görev yapan memurlara verilen 8 bin 77 TL'lik seyyanen artışın memur emeklilerine yansıtılmaması yer alıyor. Mahkemenin dosyaları birleştirmesi, başvuruların birlikte inceleneceği anlamına geliyor. Bu nedenle AYM'nin esas kararını vermesinden önce memurlara veya diğer emekli gruplarına kesin bir seyyanen zam yapılacağını söylemek mümkün değil.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ SEYYANEN ZAM ALACAK MI?
Mevcut dava, 2023 yılında görevde bulunan memurlara yapılan seyyanen artışın memur emeklilerine yansıtılmamasıyla ilgili. Bu nedenle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aynı dava üzerinden otomatik olarak seyyanen zam hakkı elde edeceğine ilişkin kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine seyyanen zam yapılması için ayrıca yasal bir düzenleme yapılması veya bu grupları açık şekilde kapsayan yeni bir karar alınması gerekiyor.
8 BİN 77 TL'LİK SEYYANEN ZAM NEDEN EMEKLİ MEMURLARA YANSITILMADI?
2023 yılında yapılan düzenlemeyle görevde bulunan memurların maaşlarına 8 bin 77 TL tutarında seyyanen artış yapılmıştı. Söz konusu artış memur emeklilerinin aylıklarına aynı şekilde yansıtılmadı.
Bunun ardından bazı emekli memurlar, düzenlemenin kendilerine de uygulanması gerektiği gerekçesiyle hukuki yollara başvurdu. Sürecin AYM'ye taşınmasıyla birlikte gözler mahkemenin vereceği karara çevrildi.
MEMUR EMEKLİLERİNE GERİYE DÖNÜK ÖDEME YAPILACAK MI?
Seyyanen zam davasında geçmiş döneme ilişkin olası maaş farklarının ödenip ödenmeyeceği de merak ediliyor. Ancak şu aşamada memur emeklilerine geriye dönük ödeme yapılacağı kesinleşmiş değil.
Kamuoyunda farklı hesaplamalarla çeşitli rakamlar gündeme gelse de bu tutarlar resmi olarak belirlenmiş kesin alacak anlamına gelmiyor. Olası bir geriye dönük ödemenin kapsamı, AYM'nin vereceği karar ve karar sonrasında oluşacak hukuki sürece göre belirlenecek.
SEYYANEN ZAM DAVASI KİMLERİ KAPSIYOR?
Mevcut davanın merkezinde memur emeklileri yer alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aynı başvuru kapsamında otomatik olarak seyyanen zam alacağına ilişkin kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.
GÖZLER AYM'NİN ESAS KARARINDA
AYM'nin ikinci bireysel başvuruyu mevcut dosyayla birleştirmesi, seyyanen zam beklentisini yeniden gündeme taşıdı. Ancak bu karar yalnızca başvuruların birlikte değerlendirilmesini sağlıyor ve tek başına emeklilere zam hakkı doğurmuyor. Şu an için SSK ve Bağ-Kur emeklilerine seyyanen zam yapılacağına ilişkin kesinleşmiş bir karar bulunmuyor. Memur emeklileri açısından da süreç AYM'nin davanın esasına ilişkin vereceği kararla şekillenecek.