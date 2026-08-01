Enflasyon beklentisi Temmuz 2026: Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Temmuz ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Milyonlarca vatandaş, yatırımcı ve ekonomi çevresi, açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını yakından takip ediyor. Ağustos ayında duyurulacak Temmuz enflasyonu, piyasalardaki fiyatlamalar ve ekonomi politikaları açısından önemli göstergelerden biri olacak. TÜİK, enflasyon verilerini her ay belirlenen takvim doğrultusunda kamuoyuyla paylaşıyor. Açıklanacak rakamlarla birlikte aylık ve yıllık enflasyondaki son durum da netlik kazanacak. Peki, TÜİK Temmuz 2026 enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte Temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar…
Temmuz ayı enflasyon rakamları için gözler TÜİK'in yayımlayacağı verilere çevrildi. Enflasyon verileri; emekli ve memur maaş zamları piyasalardan tüketici harcamalarına, faiz beklentilerinden ekonomik göstergelere kadar birçok alanda yakından izleniyor. TÜİK, her ay bir önceki aya ait Tüketici Fiyat Endeksi verilerini kamuoyuyla paylaşıyor. Temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamlarının da Ağustos ayının ilk haftasında açıklanacak. Peki, Temmuz 2026 enflasyon rakamları hangi gün ve saat kaçta açıklanacak? İşte TÜİK Temmuz ayı enflasyon oranlarının açıklanacağı tarih...
TÜİK TEMMUZ 2026 ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu'nun veri yayımlama takvimine göre Temmuz 2026 enflasyon verileri 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak
TÜİK, her ay bir önceki aya ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini resmi internet sitesi üzerinden aynı saatte yayımlıyor. Açıklanacak verilerle birlikte aylık ve yıllık enflasyon oranları da netleşecek.
TEMMUZ AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete katılan ekonomistlerin temmuzda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,82 oldu. Ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,35 ile yüzde 2,10 arasında yer aldı.
Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,82) haziranda yüzde 32,11 olan yıllık enflasyonun temmuzda yüzde 31,80'e gerilemesi bekleniyor.
Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,55 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, haziran ayında yüzde 0,99 artış göstermişti.
ENFLASYON VERİLERİ NEDEN ÖNEMLİ?
TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları;
Para politikası kararlarını,
Faiz beklentilerini,
Döviz kurlarını,
Mevduat ve kredi faizlerini,
Üretici ve tüketici fiyatlarını,
Finansal piyasalardaki beklentileri
doğrudan etkileyen en önemli ekonomik göstergeler arasında yer alıyor.
HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANLARI
TÜİK'in açıkladığı son verilere göre Haziran 2026'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya göre yüzde 0,99, yıl sonuna göre yüzde 17,76, yıllık bazda ise yüzde 32,03 artış gösterdi. Temmuz ayı verilerinin açıklanmasıyla birlikte enflasyondaki güncel görünüm de netleşmiş olacak.