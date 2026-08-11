Sturm Graz - Fenerbahçe muhtemel 11'ler belli oldu!
Sturm Graz - Fenerbahçe rövanş maçı canlı izleme ekranı, Sarı Lacivetli takımı destekleyenler tarafından araştırılıyor. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Sturm Graz ile karşı karşıya geliyor. Kadıköy'de oynanan ilk maçı 2-0 kazanan sarı-lacivertliler, Avusturya deplasmanında turu geçerek play-off aşamasına yükselmeyi hedefliyor. Futbolseverler ise Sturm Graz - Fenerbahçe maçının saatini, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri araştırıyor. İşte, Sturm Graz – Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler…
Fenerbahçe muhtemel 11’leri, UEFA Şampiyonlar Ligi rövanş maçı öncesinde araştırılmaya başlandı. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda tur için sahaya çıkıyor. Sarı-lacivertli ekip, ilk maçta Kadıköy'de Sturm Graz'ı 2-0 mağlup ederek rövanş maçı öncesinde avantaj elde etti. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Avusturya'daki karşılaşmadan istediği sonucu alarak Şampiyonlar Ligi play-off turuna kalmak istiyor. Peki, Sturm Graz - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? İşte, Sturm Graz - Fenerbahçe canlı izleme ekranına ilişkin merak edilenler…
STURM GRAZ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sturm Graz - Fenerbahçe karşılaşması, 11 Ağustos 2026 Salı günü oynanacak. Merkur Arena'daki mücadele TSİ 21.30'da başlayacak.
STURM GRAZ - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Sturm Graz ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek mücadele S Sport Plus ve TV100 ekranlarından yayınlanacak.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, Kante, Greenwood, Asensio, Kerem, Talisca.
STURM GRAZ'IN MUHTEMEL 11'İ
Sturm Graz: Khudyakov, Heil, Vallci, Mitchell, Soglo, Hödl, Weinhandl, Stankovic, Seidl, Weiper, Jatta.
FENERBAHÇE TUR İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR
Fenerbahçe, Kadıköy'deki ilk karşılaşmayı 2-0 kazanarak rövanş öncesinde avantajı eline geçirdi. Sarı-lacivertliler, Avusturya'da bu skoru koruyarak Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselmeyi amaçlıyor. UEFA'nın 2026/27 sezonu takvimine göre Şampiyonlar Ligi eleme aşaması Ağustos ayında devam ediyor.
FENERBAHÇE İLE STURM GRAZ 4. KEZ KARŞILAŞIYOR
İki takım daha önce 2017 yılında UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, Avusturya'daki ilk maçı 2-1 kazanırken İstanbul'daki rövanş 1-1 sona erdi ve sarı-lacivertliler turu geçti. İki ekip arasındaki son mücadelede ise Fenerbahçe, 2026 yılında oynanan Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçından 2-0 galip ayrıldı.
STURM GRAZ - FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?
Sturm Graz - Fenerbahçe karşılaşmasında İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez düdük çalacak. Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Marcos Cerdan Aguilar yapacak. Dördüncü hakem olarak Alejandro Quintero Gonzalez görev alacak. VAR koltuğunda ise Cesar Soto Grado bulunacak.
TALİSCA FENERBAHÇE'NİN EN ÖNEMLİ KOZLARINDAN BİRİ
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, sezonun ilk bölümünde gösterdiği performansla öne çıktı. 32 yaşındaki futbolcu, geride kalan üç resmi maçın tamamında gol atarak takımının skor üretiminde önemli rol oynadı. Talisca'nın Sturm Graz karşısında da Fenerbahçe'nin hücumdaki önemli isimlerinden biri olması bekleniyor.