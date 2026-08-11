Fenerbahçe muhtemel 11’leri, UEFA Şampiyonlar Ligi rövanş maçı öncesinde araştırılmaya başlandı. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda tur için sahaya çıkıyor. Sarı-lacivertli ekip, ilk maçta Kadıköy'de Sturm Graz'ı 2-0 mağlup ederek rövanş maçı öncesinde avantaj elde etti. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Avusturya'daki karşılaşmadan istediği sonucu alarak Şampiyonlar Ligi play-off turuna kalmak istiyor. Peki, Sturm Graz - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? İşte, Sturm Graz - Fenerbahçe canlı izleme ekranına ilişkin merak edilenler…