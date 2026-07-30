ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın beşinci faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bıraktı.

2025'in son 3 toplantısında üst üste 25'er baz puanlık faiz indirimlerine giden Fed ocak, mart, nisan ve haziran toplantılarında ise faizi sabit bırakmıştı. Böylece bugünle beraber 5 sefer 'pas' demiş oldu.

FOMC açıklamasında, ekonomik faaliyetlerin yüksek belirsizliğe rağmen sağlam bir hızda genişlemeyi sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, bu belirsizliğin bir bölümünün Orta Doğu'daki çatışmalardan kaynaklandığı ifade edildi.

Fed, verimlilik artışının ve sermaye yatırımlarının güçlü seyrini koruduğunu, istihdam artışının iş gücündeki büyümeyle uyumlu ilerlediğini ve işsizlik oranının önemli ölçüde değişmediğini kaydetti.

Açıklamada, enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefinin üzerinde kalmaya devam ettiği vurgulandı. Özellikle enerji başta olmak üzere bazı sektörlerde arz kaynaklı şokların fiyat artışlarını tetiklediği belirtilirken, Fed "fiyat istikrarını sağlayacağız" mesajını yineledi.