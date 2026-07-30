FED faiz kararını açıkladı Temmuz 2026! FED faiz kararı ne oldu, faizler düştü mü, sabit mi kaldı?
ABD Merkez Bankası (FED), piyasaların merakla beklediği Temmuz 2026 faiz kararını duyurdu. Küresel piyasalarda yakından takip edilen toplantının ardından politika faizine ilişkin karar kamuoyuyla paylaşıldı. Karar öncesinde yatırımcılar, enflasyon görünümü ve ekonomik verilerin FED'in atacağı adıma nasıl yansıyacağını yakından izliyordu. FED'in yayımladığı karar metni ve Başkan Kevin Warsh'ın açıklamaları da yatırımcıların odağında yer alıyor. Peki, FED faiz kararı ne oldu, faizler düştü mü, artırıldı mı yoksa sabit mi bırakıldı? İşte Temmuz 2026 FED faiz kararı...
Küresel finans piyasalarının gözü Temmuz ayı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak karardaydı. FED, toplantının ardından politika faizine ilişkin kararını kamuoyuna açıkladı. Kararın ardından yatırımcılar, faiz oranının yanı sıra karar metnindeki mesajları ve FED Başkanı Kevin Warsh'ın değerlendirmelerini yakından takip ediyor. Peki, Fed faiz kararı açıklandı mı, Temmuz 2026 FED faiz kararı ne oldu? İşte ayrıntılar.
FED FAİZ KARARI NE OLDU?
ABD Merkez Bankası (FED), Temmuz 2026 toplantısının ardından faiz kararını açıkladı.
FED'in politika faizine ilişkin kararı şu şekilde oldu:
Fed beklentilere paralel bir şekilde faizi sabit bıraktı. Böylece 2026'nın 5 toplantısında da 'pas geçmiş' oldu
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın beşinci faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bıraktı.
2025'in son 3 toplantısında üst üste 25'er baz puanlık faiz indirimlerine giden Fed ocak, mart, nisan ve haziran toplantılarında ise faizi sabit bırakmıştı. Böylece bugünle beraber 5 sefer 'pas' demiş oldu.
FOMC açıklamasında, ekonomik faaliyetlerin yüksek belirsizliğe rağmen sağlam bir hızda genişlemeyi sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, bu belirsizliğin bir bölümünün Orta Doğu'daki çatışmalardan kaynaklandığı ifade edildi.
Fed, verimlilik artışının ve sermaye yatırımlarının güçlü seyrini koruduğunu, istihdam artışının iş gücündeki büyümeyle uyumlu ilerlediğini ve işsizlik oranının önemli ölçüde değişmediğini kaydetti.
Açıklamada, enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefinin üzerinde kalmaya devam ettiği vurgulandı. Özellikle enerji başta olmak üzere bazı sektörlerde arz kaynaklı şokların fiyat artışlarını tetiklediği belirtilirken, Fed "fiyat istikrarını sağlayacağız" mesajını yineledi.
ÜÇ ÜYEDEN FAİZ ARTIŞI OYU
Karar 9'a karşı 3 oyla alındı. FOMC üyeleri Beth M. Hammack, Neel Kashkari ve Lorie K. Logan, bu toplantıda politika faizinin 25 baz puan artırılması gerektiği yönünde karşı oy kullandı.
Söz konusu üyeler, enflasyondaki yüksek seyrin daha sıkı para politikasını gerektirdiği görüşünü savundu.
Fed'in açıklaması, bankanın enflasyonla mücadele konusunda temkinli duruşunu korurken, faiz indirimleri konusunda aceleci davranmayacağına yönelik mesajlarını da güçlendirdi.
FED HAZİRAN FAİZ KARARI NE OLDU?
ABD Merkez Bankası (FED), Haziran 2026 toplantısında politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bıraktı.
Böylece FED, 2026 yılında gerçekleştirdiği Ocak, Mart ve Nisan toplantılarının ardından Haziran ayında da faizlerde değişikliğe gitmedi. Karar, piyasa beklentileriyle büyük ölçüde örtüştü.