Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2026 Ağustos ayında ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı toplantısı var mı?
Altın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artıracağına yönelik beklentilerin zayıflamasıyla yükselişe geçti. Ons altın, haftanın üçüncü işlem gününde 4 bin 410 doları aşarak 10 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Piyasaların odağında bugün açıklanacak ABD enflasyon verisi yer alırken, yatırımcıların gözü bir sonraki Fed faiz kararının açıklanacağı tarihe çevrilmiş durumda. Temmuz ayında gerçekleştirilen toplantıda politika faizi yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutulmuştu. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2026 Ağustos ayında Fed toplantısı var mı? İşte 2026 Fed toplantı takvimi ve merak edilen tüm detaylar…
ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri için beklenen gün geldi. 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü açıklanacak enflasyon verisinin, Fed'in önümüzdeki dönemde izleyeceği faiz politikasına ilişkin beklentileri yeniden şekillendirmesi bekleniyor. Fed’in faiz artıracağına yönelik beklentilerin zayıflamasıyla altın yükselişe geçerken, yatırımcılar bir sonraki Fed faiz kararının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, Ağustos ayında Fed toplantısı var mı? İşte 2026 Fed toplantı takvimi!
AĞUSTOS AYINDA FED TOPLANTISI VAR MI?
Ağustos 2026'da Fed'in faiz kararı açıklayacağı planlı bir FOMC toplantısı bulunmuyor. Fed'in resmi takvimine göre Temmuz toplantısının ardından sıradaki toplantı 15-16 Eylül tarihlerinde yapılacak. Ancak 19 Ağustos'ta, 28-29 Temmuz'da gerçekleştirilen FOMC toplantısının tutanakları yayımlanacak.
Bu nedenle ağustos ayında piyasaların odağında yeni bir faiz kararı yerine, Fed üyelerinin para politikasına ilişkin açıklamaları ve temmuz toplantısının tutanakları olacak.
2026 FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bir sonraki Fed faiz kararı, 16 Eylül 2026 tarihinde açıklanacak.
Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde iki günlük toplantı gerçekleştirecek. Toplantının ardından para politikası kararı, 16 Eylül Çarşamba günü Türkiye saati ile 21:00'de kamuoyuyla paylaşılacak.
Eylül toplantısı aynı zamanda Fed'in ekonomik projeksiyonlarının yakından takip edileceği toplantılardan biri olacak.
TEMMUZ AYINDA FED FAİZ KARARI NE OLDU?
Fed, 28-29 Temmuz 2026 tarihli toplantısında politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tuttu. FOMC, politika faiz oranını sabit tutma kararını 9'a karşı 3 oyla aldı.
Fed'in resmi verilerine göre faiz oranı 2026 yılı içinde gerçekleştirilen ocak, mart, nisan ve haziran toplantılarında da aynı aralıkta bırakılmıştı.
2026 FED TOPLANTI TAKVİMİ
Fed, 2026 yılında toplam sekiz planlı FOMC toplantısı gerçekleştiriyor. Ağustos ayında toplantı bulunmazken yılın kalan toplantıları eylül, ekim ve aralık aylarında yapılacak.
15-16 Eylül 2026: FOMC toplantısı
27-28 Ekim 2026: FOMC toplantısı
8-9 Aralık 2026: FOMC toplantısı
ALTIN 10 HAFTANIN ZİRVESİNDE
Haftanın üçüncü işlem gününde ons altın 4 bin 410 doları aşarak 10 haftanın en yüksek seviyesini gördü.
Geçen hafta beklentilerin altında kalan istihdam verisinin ardından yatırımcıların Fed'in faiz artıracağı yönündeki beklentilerini azaltması, altının haftalık bazda ocak ayından bu yana en güçlü yükselişini kaydetmesini sağladı.
CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed'in eylülde faiz artırma ihtimalini yüzde 50 olarak fiyatlıyor. Bu oran istihdam verisi öncesinde yüzde 60 seviyesindeydi.