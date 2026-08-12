Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2026 Ağustos ayında ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı toplantısı var mı?

AĞUSTOS AYINDA FED TOPLANTISI VAR MI?

Ağustos 2026'da Fed'in faiz kararı açıklayacağı planlı bir FOMC toplantısı bulunmuyor. Fed'in resmi takvimine göre Temmuz toplantısının ardından sıradaki toplantı 15-16 Eylül tarihlerinde yapılacak. Ancak 19 Ağustos'ta, 28-29 Temmuz'da gerçekleştirilen FOMC toplantısının tutanakları yayımlanacak.

Bu nedenle ağustos ayında piyasaların odağında yeni bir faiz kararı yerine, Fed üyelerinin para politikasına ilişkin açıklamaları ve temmuz toplantısının tutanakları olacak.