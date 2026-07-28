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        Haberler Bilgi Ekonomi FED FAİZ KARARI TEMMUZ 2026 | FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? FED faiz indirimi bekleniyor mu?

        FED FAİZ KARARI TEMMUZ 2026 | FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? FED faiz indirimi bekleniyor mu?

        ABD Merkez Bankasının Temmuz ayı toplantısı için geri sayım sürerken finans piyasalarında bekleyiş hız kazandı. Yatırımcılar yalnızca politika faizine ilişkin karara değil, FED'in enflasyonla mücadele, ekonomik büyüme ve önümüzdeki dönemde atacağı adımlara dair mesajlarına da odaklandı. Toplantıdan çıkacak sonuçların dolar, altın, kripto para ve hisse senedi piyasalarında hareketliliği artırabileceği değerlendirilirken olası faiz indiriminin zamanlaması da tartışılıyor. Peki Temmuz 2026 FED toplantısı ne zaman yapılacak, faiz kararı Türkiye saatiyle kaçta duyurulacak? FED faiz beklentileri ne yönde? İşte toplantı öncesindeki piyasa beklentileri ve öne çıkan senaryolar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 15:12 Güncelleme:
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        1

        Temmuz 2026 FED toplantısı yaklaşırken uluslararası piyasalarda temkinli bekleyiş sürüyor. ABD Merkez Bankasının politika faizine ilişkin alacağı kararın yanı sıra enflasyon, büyüme ve gelecek dönemin para politikası hakkında vereceği mesajlar da yakından takip ediliyor. Toplantıdan çıkacak sonuçların dolar, altın, kripto para ve borsa fiyatlarında hareketliliği artırabileceği değerlendirilirken yatırımcılar olası senaryolara karşı pozisyonlarını yeniden şekillendiriyor. Peki FED’in temmuz ayı faiz kararı hangi gün, Türkiye saatiyle kaçta açıklanacak? Piyasalarda faiz indirimi mi, yoksa mevcut oranın korunması mı öngörülüyor? İşte toplantı programı, beklentiler ve karar öncesinde öne çıkan ayrıntılar…

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        FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        FED’in para politikasına yön verecek Temmuz ayı FOMC toplantısı, 28-29 Temmuz 2026 tarihlerinde yapılacak.

        İki günlük değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından alınan faiz kararı, 29 Temmuz Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21.00’de kamuoyuna duyurulacak.

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        TEMMUZ 2026 FED FAİZ BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

        Piyasa tahminleri, FED’in temmuz toplantısında politika faizini yüzde 3,50-3,75 bandında değiştirmeyerek mevcut seviyesinde bırakacağına işaret ediyor.

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        ABD’de enflasyonun son dönemde hız kesmesi, yeni bir faiz artırımına duyulan ihtiyacı azaltırken jeopolitik belirsizlikler ile enerji fiyatlarındaki oynaklık bankanın ihtiyatlı politikasını sürdürmesine neden olabilir.

        Yatırımcılar ve analistler ise faiz kararından çok, toplantı sonrasında verilecek mesajlarda olası indirim sürecinin zamanlamasına ilişkin işaretler arayacak.

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