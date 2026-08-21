FED FAİZ KARARI TOPLANTI TARİHİ EYLÜL 2026: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz beklentisi ne yönde, altın yükselir mi?

FED FAİZ KARARI ALTINI NASIL ETKİLER?

Fed’in faiz kararı, küresel piyasalarda altının yönünü belirleyen en önemli gelişmelerden biri olarak takip ediliyor. Faiz oranları ile altın fiyatları arasında genellikle ters yönlü bir ilişki bulunuyor. Fed’in faiz artırması durumunda doların güçlenmesi ve tahvil getirilerinin yükselmesi, faiz getirisi olmayan altın üzerinde baskı oluşturabiliyor.

Buna karşılık Fed’in faiz indirimine gitmesi ya da gelecekte faiz indirimlerine yönelik güçlü mesajlar vermesi, doların zayıflamasına ve yatırımcıların yeniden altına yönelmesine neden olabiliyor. Bu durum, ons altın fiyatlarını destekleyici bir etki yaratabiliyor.

Ancak altının yönü yalnızca faiz kararına bağlı olmuyor. Fed’in karar metninde vereceği mesajlar, ABD enflasyon verileri, doların seyri, küresel ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik gelişmeler de fiyatlamalarda belirleyici rol oynuyor. Bu nedenle piyasalar, sadece faiz kararını değil, Fed’in gelecek döneme ilişkin yol haritasını da yakından takip ediyor.

Fed’in faiz artırması halinde altın fiyatlarında kısa vadeli geri çekilmeler görülebilirken, faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi altın için destekleyici bir ortam oluşturabilir.