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        Haberler Bilgi FED FAİZ KARARI TOPLANTI TARİHİ EYLÜL 2026: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz beklentisi ne yönde, altın yükselir mi?

        FED FAİZ KARARI TOPLANTI TARİHİ EYLÜL 2026: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz beklentisi ne yönde, altın yükselir mi?

        ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası, küresel piyasaların ana gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor. FOMC toplantı tutanaklarının ardından yatırımcılar, Fed'in sıradaki faiz kararına kilitlendi. Alınacak kararın dolar, altın ve piyasaların genel seyri üzerinde nasıl bir etki oluşturacağı merak ediliyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz indirimi bekleniyor mu, atına etkisi ne olacak? İşte merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Ağustos 2026 - 09:39 Güncelleme:
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        1

        ABD Merkez Bankası Fed’in faiz kararı için geri sayım sürüyor. Piyasalar bir yandan faiz artışı, indirimi ya da sabit bırakma ihtimallerini değerlendirirken, açıklanacak kararın dolar, altın fiyatları ve küresel piyasalar üzerindeki etkisi merakla bekleniyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed’in faiz beklentisi hangi yönde? Alınacak karar altın ve dolar fiyatlarını nasıl etkileyecek? İşte piyasaların yakından izlediği gelişmeler...

        2

        FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Fed’in para politikasına ilişkin kritik karar, 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından açıklanacak.

        İki günlük toplantının tamamlanmasıyla birlikte Fed’in faiz kararı, 16 Eylül 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21.00’de kamuoyuyla paylaşılacak.

        3

        FED FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

        Para piyasalarında Fed’in önümüzdeki dönemde izleyeceği faiz politikasına ilişkin beklentiler farklılaşırken, yatırımcıların fiyatlamalarında belirsizlik dikkat çekiyor. Piyasa katılımcıları, Fed’in yıl sonuna kadar faiz artışı yönünde adım atma ihtimalini de güçlü bir senaryo olarak değerlendiriyor.

        Fed’in vereceği karar öncesinde faiz patikasına yönelik beklentiler yakından takip edilirken, olası bir faiz artışının dolar ve altın başta olmak üzere küresel piyasalarda önemli etkiler oluşturabileceği belirtiliyor.

        4

        FED FAİZ KARARI ALTINI NASIL ETKİLER?

        Fed’in faiz kararı, küresel piyasalarda altının yönünü belirleyen en önemli gelişmelerden biri olarak takip ediliyor. Faiz oranları ile altın fiyatları arasında genellikle ters yönlü bir ilişki bulunuyor. Fed’in faiz artırması durumunda doların güçlenmesi ve tahvil getirilerinin yükselmesi, faiz getirisi olmayan altın üzerinde baskı oluşturabiliyor.

        Buna karşılık Fed’in faiz indirimine gitmesi ya da gelecekte faiz indirimlerine yönelik güçlü mesajlar vermesi, doların zayıflamasına ve yatırımcıların yeniden altına yönelmesine neden olabiliyor. Bu durum, ons altın fiyatlarını destekleyici bir etki yaratabiliyor.

        Ancak altının yönü yalnızca faiz kararına bağlı olmuyor. Fed’in karar metninde vereceği mesajlar, ABD enflasyon verileri, doların seyri, küresel ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik gelişmeler de fiyatlamalarda belirleyici rol oynuyor. Bu nedenle piyasalar, sadece faiz kararını değil, Fed’in gelecek döneme ilişkin yol haritasını da yakından takip ediyor.

        Fed’in faiz artırması halinde altın fiyatlarında kısa vadeli geri çekilmeler görülebilirken, faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi altın için destekleyici bir ortam oluşturabilir.

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