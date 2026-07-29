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        Haberler Bilgi Ekonomi FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Temmuz 2026 FED faiz toplantısı saat kaçta?

        FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Temmuz 2026 FED faiz toplantısı saat kaçta?

        Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası'nın (FED) temmuz ayında açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Altın, dolar, kripto para ve borsa yatırımcıları başta olmak üzere milyonlarca kişi FED'in atacağı adımı yakından takip ediyor. Özellikle ABD'de enflasyon ve istihdam verilerinin ardından faiz beklentileri yeniden şekillenirken, FED'in politika faizinde değişikliğe gidip gitmeyeceği merak konusu oldu. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Temmuz 2026 FED faiz toplantısı saat kaçta? İşte Temmuz ayı FED faiz kararı öncesinde öne çıkan gelişmeler ve toplantı takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 00:19 Güncelleme:
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        1

        Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Kevin Warsh başkanlığında toplanıyor. ABD Merkez Bankası (FED), Temmuz ayı toplantısında para politikasına ilişkin yeni kararlarını açıklayacak. Küresel piyasalarda yön belirleyici etkisi bulunan FED kararları, sadece ABD ekonomisini değil Türkiye dahil birçok ülkenin finans piyasalarını da doğrudan etkiliyor. Bu nedenle yatırımcılar ve ekonomi çevreleri, Temmuz ayında yapılacak toplantıya odaklanmış durumda. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Temmuz 2026 FED faiz toplantısı saat kaçta? İşte detaylar...

        2

        FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Temmuz ayı FED toplantısı, 28-29 Temmuz 2026 tarihlerinde yapılacak.

        İki günlük değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından alınan FED faiz kararı, 29 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00’de açıklanacak.

        3

        FED FAİZ TEMMUZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

        Ekonomistler, Fed’in faiz kararının yanı sıra Başkan Kevin Warsh’ın toplantı sonrasında vereceği mesajların da yılın kalan dönemine yönelik para politikası beklentileri açısından belirleyici olacağını ifade ediyor. Enflasyon görünümü ve olası faiz indirimi sürecine dair yapılacak değerlendirmelerin, altın, döviz ve hisse senedi piyasalarında yeni hareketliliğe yol açabileceği öngörülüyor.

        4

        FED HAZİRAN FAİZ KARARI NE OLDU?

        ABD Merkez Bankası (FED), Haziran 2026 toplantısında politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bıraktı.

        Böylece FED, 2026 yılında gerçekleştirdiği Ocak, Mart ve Nisan toplantılarının ardından Haziran ayında da faizlerde değişikliğe gitmedi. Karar, piyasa beklentileriyle büyük ölçüde örtüştü.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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