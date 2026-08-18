Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanacak Fenerbahçe-Lyon karşılaşması, sarı-lacivertli takımın Avrupa sezonu açısından büyük önem taşıyor. Fenerbahçe, İstanbul'daki ilk maçta elde edeceği sonuçla Fransa'da oynanacak rövanş öncesinde avantaj sağlamaya çalışacak. Lyon ise zorlu deplasmandan iyi bir skorla ayrılarak tur için önemli bir adım atmak istiyor. Mücadeleyi takip etmek isteyen taraftarlar Fenerbahçe-Lyon maçının başlama saatini ve hangi kanaldan yayınlanacağını araştırıyor. Peki Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe-Lyon maçı 11'leri...