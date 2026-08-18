Şampiyonlar Ligi play-off turu Fenerbahçe-Lyon maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalabilmek için kritik bir sınava çıkıyor. Sarı-lacivertli ekip, play-off turu ilk maçında Fransız temsilcisi Lyon'u konuk ediyor. Avrupa'da yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe, taraftarının desteğiyle ilk maçtan avantajlı bir sonuç almayı hedefliyor. Fenerbahçe-Lyon maçının tarihi, maç saati ve canlı yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Peki Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe-Lyon maçının tarihi, saati, yayın bilgisi ve 11'ler...
Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanacak Fenerbahçe-Lyon karşılaşması, sarı-lacivertli takımın Avrupa sezonu açısından büyük önem taşıyor. Fenerbahçe, İstanbul'daki ilk maçta elde edeceği sonuçla Fransa'da oynanacak rövanş öncesinde avantaj sağlamaya çalışacak. Lyon ise zorlu deplasmandan iyi bir skorla ayrılarak tur için önemli bir adım atmak istiyor. Mücadeleyi takip etmek isteyen taraftarlar Fenerbahçe-Lyon maçının başlama saatini ve hangi kanaldan yayınlanacağını araştırıyor. Peki Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe-Lyon maçı 11'leri...
FENERBAHÇE-LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe -Olympique Lyon maçı 18 Ağustos 2026 Salı günü saat 22.00'de başlayacak.
FENERBAHÇE-LYON MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe-Lyon karşılaşması TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak izlenebilecek.