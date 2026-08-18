Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Fenerbahçe Lyon muhtemel 11'ler...
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda kritik bir mücadeleye çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Fransız ekibi Lyon'u Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde konuk edecek. Dev karşılaşma öncesinde futbolseverler maçın oynanacağı tarihi, başlama saatini ve yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak? Şampiyonlar Ligi play-off karşılaşması hangi kanalda yayınlanacak? İşte Fenerbahçe-Lyon maçı öncesi muhtemel 11'ler ve karşılaşmaya ilişkin merak edilen ayrıntılar...
Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi yolculuğunda gözler play-off turuna çevrildi. Lig aşamasına kalabilmek için son engel olan Fransız temsilcisi Lyon ile eşleşen sarı-lacivertliler, turun ilk karşılaşmasına Kadıköy’de çıkacak. Rövanş öncesinde avantajlı bir skor elde etmeyi hedefleyen Fenerbahçe’de hazırlıklar sürerken, futbolseverler de karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Fenerbahçe-Lyon Şampiyonlar Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte kritik mücadele öncesinde muhtemel 11’ler ve tüm detaylar haberimizde...
FENERBAHÇE - LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe - Lyon Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı, 18 Ağustos 2026 Salı günü oynanacak. Kritik mücadele saat 22.00'de başlayacak.
FENERBAHÇE - LYON MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Fenerbahçe - Lyon maçı, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma futbolseverler tarafından şifresiz şekilde izlenebilecek.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, Kante, Greenwood, Asensio, Kerem, Talisca
Lyon: Greif, Abner, Niakhate, Kluivert, Maitland-Niles, Morton, Tessmann, Fofana, Tolisso, Nuamah, Openda
FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU
Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği Lyon maçlarının kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Kaleciler: Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Kuzey Sapaz, Yasir Cakli
Savunmacılar: Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Nathan Ake, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Kamil Efe Üregen, Çağan Saridikmen, Bedirhan Korkmaz, Gökmen Özdemir
Orta sahalar: Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Adnan Fettahoğlu, Emin Sayar, Güner Ekici, Emirhan Ateş, N'Golo Kante, Talisca
Hücumcular: Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Mason Greenwood, Vedat Muriqi, Romelu Lukaku, Dorgeles Nene, Alaettin Ekici, Çağrı Fedai