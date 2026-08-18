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        Haberler Bilgi Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Fenerbahçe Lyon muhtemel 11'ler...

        Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Fenerbahçe Lyon muhtemel 11'ler...

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda kritik bir mücadeleye çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Fransız ekibi Lyon'u Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde konuk edecek. Dev karşılaşma öncesinde futbolseverler maçın oynanacağı tarihi, başlama saatini ve yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak? Şampiyonlar Ligi play-off karşılaşması hangi kanalda yayınlanacak? İşte Fenerbahçe-Lyon maçı öncesi muhtemel 11'ler ve karşılaşmaya ilişkin merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 11:30 Güncelleme:
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        1

        Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi yolculuğunda gözler play-off turuna çevrildi. Lig aşamasına kalabilmek için son engel olan Fransız temsilcisi Lyon ile eşleşen sarı-lacivertliler, turun ilk karşılaşmasına Kadıköy’de çıkacak. Rövanş öncesinde avantajlı bir skor elde etmeyi hedefleyen Fenerbahçe’de hazırlıklar sürerken, futbolseverler de karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Fenerbahçe-Lyon Şampiyonlar Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte kritik mücadele öncesinde muhtemel 11’ler ve tüm detaylar haberimizde...

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        FENERBAHÇE - LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe - Lyon Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı, 18 Ağustos 2026 Salı günü oynanacak. Kritik mücadele saat 22.00'de başlayacak.

        3

        FENERBAHÇE - LYON MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

        Fenerbahçe - Lyon maçı, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma futbolseverler tarafından şifresiz şekilde izlenebilecek.

        4

        MUHTEMEL 11'LER

        Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, Kante, Greenwood, Asensio, Kerem, Talisca

        Lyon: Greif, Abner, Niakhate, Kluivert, Maitland-Niles, Morton, Tessmann, Fofana, Tolisso, Nuamah, Openda

        5

        FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU

        Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği Lyon maçlarının kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

        Kaleciler: Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Kuzey Sapaz, Yasir Cakli

        Savunmacılar: Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Nathan Ake, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Kamil Efe Üregen, Çağan Saridikmen, Bedirhan Korkmaz, Gökmen Özdemir

        Orta sahalar: Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Adnan Fettahoğlu, Emin Sayar, Güner Ekici, Emirhan Ateş, N'Golo Kante, Talisca

        Hücumcular: Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Mason Greenwood, Vedat Muriqi, Romelu Lukaku, Dorgeles Nene, Alaettin Ekici, Çağrı Fedai

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