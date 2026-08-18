Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Fenerbahçe Lyon muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi yolculuğunda gözler play-off turuna çevrildi. Lig aşamasına kalabilmek için son engel olan Fransız temsilcisi Lyon ile eşleşen sarı-lacivertliler, turun ilk karşılaşmasına Kadıköy’de çıkacak. Rövanş öncesinde avantajlı bir skor elde etmeyi hedefleyen Fenerbahçe’de hazırlıklar sürerken, futbolseverler de karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Fenerbahçe-Lyon Şampiyonlar Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte kritik mücadele öncesinde muhtemel 11’ler ve tüm detaylar haberimizde...