Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalabilmek için kritik bir sınava çıkıyor. Sarı-lacivertli ekip, play-off turu ilk maçında Fransız temsilcisi Lyon'u konuk ediyor. Avrupa'da yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe, taraftarının desteğiyle ilk maçtan avantajlı bir sonuç almayı hedefliyor. Fenerbahçe-Lyon maçının tarihi, maç saati ve canlı yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Peki Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe-Lyon maçının tarihi, saati, yayın bilgisi ve muhtemel 11'ler...
Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanacak Fenerbahçe-Lyon karşılaşması, sarı-lacivertli takımın Avrupa sezonu açısından büyük önem taşıyor. Fenerbahçe, İstanbul'daki ilk maçta elde edeceği sonuçla Fransa'da oynanacak rövanş öncesinde avantaj sağlamaya çalışacak. Lyon ise zorlu deplasmandan iyi bir skorla ayrılarak tur için önemli bir adım atmak istiyor. Mücadeleyi takip etmek isteyen taraftarlar Fenerbahçe-Lyon maçının başlama saatini ve hangi kanaldan yayınlanacağını araştırıyor. Peki Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
FENERBAHÇE-LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe ile Olympique Lyon arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı 18 Ağustos 2026 Salı günü oynanacak. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.
Fenerbahçe, kendi sahasında oynayacağı ilk karşılaşmada avantajlı bir skor elde ederek rövanş öncesinde elini güçlendirmek istiyor. İki takım arasındaki mücadele, Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalma yolunda kritik bir öneme sahip.
vFENERBAHÇE-LYON MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe-Lyon karşılaşması TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler, Şampiyonlar Ligi play-off turundaki mücadeleyi TRT 1 üzerinden takip edebilecek.
FENERBAHÇE-LYON MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem, Talisca
Lyon: D. Greif, Maitland-Niles, R. Kluivert, Niakhate, Abner, Tessmann, Morton, E. Nuamah, Tolisso, M. Fofana, Openda
ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 47. MAÇ
Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde 47. maçına çıkıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 46 karşılaşmada 18 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, 14 maçtan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, 14 müsabakayı ise mağlubiyetle tamamladı.
Sarı-lacivertliler, söz konusu 46 maçta rakip fileleri 67 kez havalandırırken kalesinde 52 gol gördü.