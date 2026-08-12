Fenerbahçe ile Lyon, Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, Sturm Graz'ı iki maçta da mağlup ederek adını play-off turuna yazdırdı. Fenerbahçe-Lyon eşleşmesinin ilk karşılaşması Chobani Stadyumu'nda oynanacak. Peki, Fenerbahçe-Lyon maçları hangi kanalda yayınlanacak? İşte, Fenerbahçe-Lyon Şampiyonlar Ligi play-off maçının oynanacağı tarih...