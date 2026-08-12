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        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalabilmek için play-off turunda Fransız temsilcisi Lyon ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, Sturm Graz karşısında aldığı iki galibiyetin ardından Avrupa'daki yolculuğunu play-off turundan devam ediyor. Fenerbahçe, Avusturya temsilcisini toplamda 3-0'lık skorla geçerek play-off turuna yükseldi. Futbolseverler Fenerbahçe - Lyon maçının tarihini, saatini ve yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi play-off Fenerbahçe - Lyon maçı hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe-Lyon maçı tarihleri, saati ve yayın bilgileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 00:44 Güncelleme:
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        Fenerbahçe ile Lyon, Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, Sturm Graz'ı iki maçta da mağlup ederek adını play-off turuna yazdırdı. Fenerbahçe-Lyon eşleşmesinin ilk karşılaşması Chobani Stadyumu'nda oynanacak. Peki, Fenerbahçe-Lyon maçları hangi kanalda yayınlanacak? İşte, Fenerbahçe-Lyon Şampiyonlar Ligi play-off maçının oynanacağı tarih...

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        FENERBAHÇE - LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe ile Lyon arasındaki Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı 18 Ağustos Salı günü oynanacak. Karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Fenerbahçe, Fransız temsilcisini kendi sahasında ağırlayacak.

        İki takım arasındaki rövanş karşılaşması ise 26 Ağustos Çarşamba günü oynanacak. Lyon'un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek mücadele saat 22.00'de başlayacak.

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        FENERBAHÇE - LYON MAÇI HANGİ KANALDA?

        Fenerbahçe ile Lyon arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off maçlarının yayıncı kuruluşu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Karşılaşmaların TRT ekranlarından yayınlanması bekleniyor. Yayın bilgisiyle ilgili resmi açıklamanın yapılmasının ardından kanal ve yayın platformu bilgileri netleşecek.

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        FENERBAHÇE PLAY-OFF TURUNU GEÇERSE NE OLACAK?

        Fenerbahçe, Lyon'u elemesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalacak. Sarı-lacivertli takım, iki maç sonunda rakibine üstünlük sağlaması durumunda Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvasında lig aşamasında mücadele edecek.

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        FENERBAHÇE PLAY-OFF TURUNU GEÇEMEZSE NE OLACAK?

        Fenerbahçe'nin Lyon karşısında elenmesi halinde Avrupa macerası sona ermeyecek. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi play-off turunda elenmesi durumunda UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. Fenerbahçe bu senaryoda UEFA Avrupa Ligi'nde doğrudan lig aşamasından mücadele edecek.

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