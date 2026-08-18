Fenerbahçe-Lyon maçı izle: Fenerbahçe-Lyon maçı TRT 1 şifresiz canlı izle ekranı
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertli taraftarlar 'Fenerbahçe-Lyon maçı izle, Fenerbahçe-Lyon maçı canlı izle ve Fenerbahçe-Lyon maçı TRT 1 canlı izle' aramalarını sıklaştırdı. Mücadelenin TRT 1 ekranlarından şifresiz yayınlanacağı açıklandı. Peki Fenerbahçe-Lyon maçı nasıl, nereden izlenir, şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? İşte Fenerbahçe-Lyon maçı izle bilgisi...
Fenerbahçe-Lyon maçı TRT 1 canlı izle... Fenerbahçe ile Lyon arasındaki Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı için nefesler tutuldu. Kadıköy'de oynanacak mücadelede sarı-lacivertli ekip, rövanş öncesinde avantajlı bir skor elde etmek istiyor. Futbolseverler ise maç saatinin yaklaşmasıyla birlikte Fenerbahçe-Lyon maçı canlı izle seçeneklerini araştırıyor. TRT 1'in yayın akışında yer alan karşılaşma, şifresiz olarak ekranlara gelecek. Peki Fenerbahçe-Lyon maçı izle nasıl yapılır, Fenerbahçe-Lyon maçı TRT 1 canlı izle nereden yapılabilir? İşte Fenerbahçe-Lyon maçı TRT 1 canlı izle ekranı...
FENERBAHÇE-LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe - Olympique Lyon maçı 18 Ağustos 2026 Salı günü saat 22.00'de oynanacak.
FENERBAHÇE-LYON MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe-Lyon maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE-LYON MAÇI ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?
Fenerbahçe-Lyon maçı şifresiz yayınlanacak. Karşılaşma TRT 1 üzerinden herhangi bir ücretli spor kanalı aboneliğine ihtiyaç duyulmadan izlenebilecek.
FENERBAHÇE-LYON MAÇI TRT 1 CANLI İZLE EKRANI
Fenerbahçe-Lyon maçı TRT 1 canlı izle araması yapan futbolseverler, karşılaşmayı TRT 1'in televizyon yayını üzerinden takip edebilecek. TRT'nin resmi yayın akışında maçın 22.00'de TRT 1 ekranlarında olacağı belirtiliyor.
İLK 11'LER BELLİ OLDU!
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, Kante, Talisca, Kerem, Greenwood, Muriqi.
Lyon: Greif, Maitland-Niles, Kluivert, Niakhate, Vinicius, Tessmann, Tolisso, Morton, Nuamah, Fofana, Openda.