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        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe - Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe - Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde avantajlı bir skor alarak rövanş öncesinde önemli bir adım atmayı hedefliyor. Devler Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe için karşılaşma büyük önem taşıyor. Futbolseverler ise Fenerbahçe - Sturm Graz maçının tarihi, saati ve canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Fenerbahçe - Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu Fenerbahçe - Sturm Graz maçının oynanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 00:12 Güncelleme:
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        1

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, 3. ön eleme turunda Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli ekip, ilk maçta taraftarı önünde avantaj yakalayarak tur kapısını aralamak istiyor. Peki, Fenerbahçe - Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe - Sturm Graz maçı tarihi, saati ve canlı yayın izle bilgileri...

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        FENERBAHÇE - STURM GRAZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Sturm Graz, 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 21.00'de karşı karşıya gelecek.

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        FENERBAHÇE - STURM GRAZ MAÇI HANGİ KANALDA?

        Fenerbahçe - Sturm Graz karşılaşması TV 100 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        4

        FENERBAHÇE TURU GEÇERSE RAKİBİ KİM OLACAK?

        Fenerbahçe'nin Sturm Graz engelini aşması halinde UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi de belli oldu.

        Sarı-lacivertli ekip, play-off turunda Sparta Prag - Olimpik Lyon eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Bu turu da geçmesi halinde Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında mücadele etme hakkı kazanacak.

        5

        FENERBAHÇE-STURM GRAZ MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

        31 Temmuz Cuma günü saat 10.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelere (2 Adet Bilet)

        1 Ağustos Cumartesi günü saat 10.00 itibarıyla FBSK Super App Premium üyeleri, Fenerbahçe Banka Taraftar Kart sahipleri ve Fenerpara üyelerine (1 Adet Bilet)

        2 Ağustos Pazar günü saat 10.00 itibarıyla da genel satışa sunulacaktır.

        6

        FENERBAHÇE MAÇI BİLETLERİ NE KADAR?

        KUZEY TRİBÜNÜ - SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 1.500,00 TL

        FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 2.700,00 TL

        FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 3.000,00 TL

        FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 3.550,00 TL

        FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 3.950,00 TL

        FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 4.250,00 TL

        FENERIUM ALT - MARATON ALT A - I BLOK: 5.950,00 TL

        FENERIUM ALT - MARATON ALT B - H BLOK: 6.850,00 TL

        FENERIUM ALT - MARATON ALT C - G BLOK: 8.200,00 TL

        FENERIUM ALT - MARATON ALT Adidas D - F BLOK: 9.300,00 TL

        MARATON ALT Adidas E Blok: 14.500,00 TL

        FENERIUM ALT E BLOK VIP: 40.000,00 TL

        7

        FENERBAHÇE - STURM GRAZ RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

        Fenerbahçe - Sturm Graz rövanş karşılaşması 11 Ağustos 2026 Salı günü saat 21.30'da oynanacak.

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