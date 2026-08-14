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        Haberler Bilgi Galatasaray - Çorum maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11’leri belli oldu!

        Galatasaray - Çorum maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11’leri belli oldu!

        Galatasaray - Çorum canlı izleme ekranı Süper Lig'in ilk hafta maçını takip etmek isteyen futbolseverler tarafından araştırılıyor. Galatasaray - Çorum FK maçı 14 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayın kanalı merak konusu oldu. Peki, Galatasaray - Çorum maçı hangi kanalda canlı izlenilebilecek? İşte, Galatasaray - Çorum maçı canlı izleme ekranı ve muhtemel 11'ler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 17:54 Güncelleme:
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        Galatasaray - Çorum maçı canlı izleme ekranı, maç saatinin yaklaşmasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. 2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonunun açılış karşılaşmasında Galatasaray, Çorum FK'yı RAMS Park'ta konuk edecek. Galatasaray - Çorum canlı yayın kanalı da karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyenler tarafından araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Çorum maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? İşte Galatasaray - Çorum maçı canlı izleme ekranı hakkında merak edilenler…

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        GALATASARAY - ÇORUM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Galatasaray - Çorum maçı, 14 Ağustos 2026 Cuma günü saat 21.30'da başlayacak. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma, Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun açılış mücadelesi olacak.

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        GALATASARAY - ÇORUM MUHTEMEL 11'LERİ BELLİ OLDU!

        Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Lemina, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Barış Alper, Sane, Osimhen.

        Çorum FK: Felipe, Borza, Smolcic, Penetra, Gökhan, Berat, Fredy, Hasan, Kenan, Kyziridis, Thiam.

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        GALATASARAY - ÇORUM MAÇI NEREDE OYNANACAK?

        Galatasaray - Çorumkarşılaşması, İstanbul'da bulunan RAMS Park'ta oynanacak. Galatasaray, yeni sezonun ilk maçında kendi sahasında taraftarının karşısına çıkacak.

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        GALATASARAY - ÇORUM MAÇI HAKEMİ KİM?

        Galatasaray - Çorum maçında Batuhan Kolak düdük çalacak. Kolak'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Suat Güz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Asen Albayrak olacak.

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        GALATASARAY - ÇORUM CANLI YAYIN KANALI HANGİSİ?

        Galatasaray - Çorum canlı yayın kanalı belli oldu. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        GALATASARAY - ÇORUM MAÇI HANGİ KANALDA CANLI İZLENEBİLECEK?

        Galatasaray - Çorum canlı izleme ekranı araması yapan futbolseverler, karşılaşmanın yayın bilgilerini araştırıyor. Galatasaray ile Çorum FK arasındaki mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın dijital platform üzerinden izlenebilmesi için yayıncı kuruluşun resmi uygulama ve platform seçenekleri kullanılabilecek.

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