GALATASARAY MUHTEMEL 11’LER | Galatasaray – Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek?

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'LER

Kaleci: Jankat Yılmaz

Defans: Sallai, Arda Ünyay, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş

Orta saha: Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Yunus Akgün, İlkay Gündoğan

Hücum: Eren Elmalı, Victor Osimhen

Villarreal maçı sezon öncesindeki son prova olduğu için Okan Buruk'un daha ideal ve güçlü bir kadroyla başlaması da beklenebilir.