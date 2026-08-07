GALATASARAY MUHTEMEL 11’LER | Galatasaray – Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek?
Galatasaray-Villerreal maçı muhtemel 11'ler, futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Hazırlık maçında İspanya La Liga ekibi Villarreal ile karşı karşıya gelecek olan sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kulvarı ve Süper Lig öncesinde performansını test ediyor. İşte, 2026 Galatasaray - Villarreal maçı kanalı, yayın saati ve muhtemel 11'ler…
Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta İspanya ekibi Villarreal’i konuk edecek. Galatasaray - Villarreal maçı biletleri 3 Ağustos Pazartesi günü itibariyle satışa çıktı. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, yeni sezon öncesinde son provasını yapacak. Futbolseverlerin merakla beklediği Galatasaray - Villarreal maçı şifresiz olarak yayınlanacak. İşte, Galatasaray – Villarreal maçı muhtemel 11’ler ve canlı, şifresiz izleme kanalı hakkında merak edilenler…
GALATASARAY - VİLLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray ile Villarreal arasındaki hazırlık mücadelesi 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü oynanacak. RAMS Park'ın ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar, yeni sezon öncesindeki son provada takımlarının sahadaki performansını yakından takip edecek.
GALATASARAY - VİLLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Futbolseverlerin merakla beklediği Galatasaray - Villarreal karşılaşması şifresiz olarak tv100 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi televizyon üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler, yayın platformlarına göre belirlenen kanal numaralarından tv100'e ulaşabilecek.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'LER
Kaleci: Jankat Yılmaz
Defans: Sallai, Arda Ünyay, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş
Orta saha: Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Yunus Akgün, İlkay Gündoğan
Hücum: Eren Elmalı, Victor Osimhen
Villarreal maçı sezon öncesindeki son prova olduğu için Okan Buruk'un daha ideal ve güçlü bir kadroyla başlaması da beklenebilir.
VİLLARREAL'İN MUHTEMEL 11'LERİ
Kaleci: Luiz Junior
Defans: Kiko Femenia, Juan Foyth, Logan Costa, Sergi Cardona
Orta saha: Santi Comesana, Dani Parejo, Alex Baena
Hücum: Yeremy Pino, Ayoze Perez, Gerard Moreno
*Bu kadro resmi ilk 11 değil, mevcut kadro ve son dönemdeki tercihler üzerinden hazırlanmıştır. İlk 11 resmi kadrolar maçtan kısa süre önce açıklanacak.
TV100 HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Villarreal hazırlık maçını izlemek isteyen futbolseverlerin kullandığı platformlara göre tv100 kanal numaraları şöyle:
Digiturk: 37. kanal
D-Smart: 37. kanal
Türksat Kablo TV: 37. kanal
Turkcell TV+: 37. kanal
Tivibu: 47. kanal
TKGS (Türksat Kanal Güncelleme Sistemi): 30. Kanal
GALATASARAY - VİLLARREAL MAÇI BİLETLERİ SATIŞTA
Galatasaray ile Villarreal arasında oynanacak hazırlık maçının biletleri, belirlenen takvim doğrultusunda farklı satış kanalları üzerinden taraftarların erişimine açıldı. Bilet satışı ilk olarak 3 Ağustos Pazartesi günü saat 11.00’de 2026-2027 sezonu kombine sahiplerine özel olarak başladı. 4 Ağustos Salı günü saat 15.00 itibarıyla GSPlus Premium üyeleri ile GSPara Kredi ve Banka Kartı sahipleri de bilet satın alabilecek.
Genel satış ise 5 Ağustos Çarşamba günü saat 15.00’te başlad. Taraftarlar, GSPlus uygulamasını indirerek Passo üyelikleri üzerinden passo.com.tr adresinden bilet işlemlerini gerçekleştirebilecek.