GALATASARAY RENNAIS MAÇI CANLI YAYIN HT SPOR İZLE || Galatasaray Rennais maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
Galatasaray Stade Rennais FC maçı saat kaçta hangi kanalda? Stade Rennais FC, Hazırlık maçları kapsamında geçtiğimiz sezonun Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'a konuk olacak. Mücadele öncesinde geri sayım devam ederken sporseverler merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabına kilitlendi. Hemen belirtelim ki maç öncesinde karşılaşmanın saati ve yayıncı kuruluşu merak edilip araştırılıyor. Peki, Galatasaray Rennais maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? İşte Galatasaray Rennais maçı HT Spor canlı yayın kanalı frekans ve saat bilgileri...
Giriş: 31 Temmuz 2026 - 11:30 Güncelleme:
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GALATASARAY RENNAIS MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Fransız temsilcisi RAMS Park'ta 2 Ağustos Pazar günü TSİ 21:00'de Galatsaray'la karşılaşacak.
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GALATASARAY RENNAIS MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray Stade Rennais FC maçı HT Spor'dan naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.