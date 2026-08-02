Galatasaray - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS Rennes hazırlık maçı şifresiz canlı nereden izlenir?
Yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam eden Galatasaray, Avusturya kampının ardından taraftarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, hazırlık dönemindeki dördüncü maçında Fransa temsilcisi Rennes'i RAMS Park'ta konuk edecek. Geride kalan üç karşılaşmada bir galibiyet ve iki mağlubiyet yaşayan Galatasaray, iç sahada oynayacağı mücadeleden iyi bir sonuçla ayrılarak moral kazanmayı hedefliyor. Peki Galatasaray-Rennes hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak, karşılaşma hangi kanaldan canlı yayımlanacak? İşte mücadeleye ilişkin öne çıkan ayrıntılar…
Sezon öncesi çalışmalarında maç temposunu artıran Galatasaray, hazırlık programındaki dördüncü sınavına çıkıyor. Avusturya kampını tamamlayan sarı-kırmızılılar, bu kez Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes ile RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. İlk üç hazırlık maçında bir kez kazanan ve iki kez sahadan mağlup ayrılan Galatasaray, taraftarının önünde sergileyeceği futbolla yeni sezon öncesi olumlu bir görüntü vermeyi amaçlıyor. Peki Galatasaray-Rennes karşılaşması ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı izlenebilecek? İşte maçın yayın bilgileri ve karşılaşmaya ilişkin detaylar…
GALATASARAY - RENNES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray, sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Rennes ile 2 Ağustos Pazar günü karşı karşıya gelecek. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak mücadelede ilk düdük saat 21.00'de çalacak.
GALATASARAY - RENNES MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Galatasaray ile Rennes arasında oynanacak hazırlık karşılaşmasının yayın adresi belli oldu. Futbolseverlerin ilgiyle takip edeceği mücadele, TV100 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayımlanacak.
SIRADAKİ RAKİP VILLARREAL OLACAK
Rennes karşılaşmasının ardından hazırlık programına devam edecek Galatasaray, yeni sezon öncesindeki bir sonraki sınavını Villarreal karşısında verecek. Süper Lig ve Avrupa kupalarına güçlü bir başlangıç yapmayı hedefleyen sarı-kırmızılı ekip, İspanya temsilcisini 8 Ağustos Cumartesi günü RAMS Park'ta ağırlayacak.