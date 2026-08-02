Galatasaray - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS Rennes hazırlık maçı şifresiz canlı nereden izlenir?

Sezon öncesi çalışmalarında maç temposunu artıran Galatasaray, hazırlık programındaki dördüncü sınavına çıkıyor. Avusturya kampını tamamlayan sarı-kırmızılılar, bu kez Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes ile RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. İlk üç hazırlık maçında bir kez kazanan ve iki kez sahadan mağlup ayrılan Galatasaray, taraftarının önünde sergileyeceği futbolla yeni sezon öncesi olumlu bir görüntü vermeyi amaçlıyor. Peki Galatasaray-Rennes karşılaşması ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı izlenebilecek? İşte maçın yayın bilgileri ve karşılaşmaya ilişkin detaylar…