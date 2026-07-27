Galatasaray - Venezia maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Venezia hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampındaki son sınavını Venezia karşısında verecek. İtalya temsilcisiyle oynanacak mücadelenin ardından kamp çalışmalarını tamamlayacak olan sarı-kırmızılı ekip, İstanbul’a dönerek hazırlık programını Türkiye’de sürdürecek. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, sezon öncesinde RAMS Park’ta taraftarıyla buluşacağı iki özel karşılaşmaya daha çıkacak. Venezia maçı öncesinde ise müsabakanın tarihi, başlama saati ve canlı yayın bilgileri futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki Galatasaray-Venezia maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? İşte karşılaşmaya dair merak edilen ayrıntılar…