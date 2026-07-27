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        Haberler Bilgi Spor Galatasaray - Venezia maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Venezia hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

        Galatasaray - Venezia maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Venezia hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

        Yeni sezon öncesi çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, kamp programının son hazırlık maçında İtalyan ekibi Venezia ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, bu mücadelenin ardından Avusturya etabını tamamlayarak İstanbul'a dönecek ve hazırlıklarına Türkiye'de devam edecek. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki ekip, ilerleyen günlerde RAMS Park'ta taraftarı önünde iki özel maç daha oynayacak. Galatasaray-Venezia karşılaşmasını takip etmek isteyen futbolseverler ise müsabakanın başlangıç saatini ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. Peki Galatasaray-Venezia maçı hangi gün oynanacak, saat kaçta başlayacak ve canlı yayın nereden izlenebilecek? İşte karşılaşmaya ilişkin yayın detayları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 10:32 Güncelleme:
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        Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampındaki son sınavını Venezia karşısında verecek. İtalya temsilcisiyle oynanacak mücadelenin ardından kamp çalışmalarını tamamlayacak olan sarı-kırmızılı ekip, İstanbul’a dönerek hazırlık programını Türkiye’de sürdürecek. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, sezon öncesinde RAMS Park’ta taraftarıyla buluşacağı iki özel karşılaşmaya daha çıkacak. Venezia maçı öncesinde ise müsabakanın tarihi, başlama saati ve canlı yayın bilgileri futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki Galatasaray-Venezia maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? İşte karşılaşmaya dair merak edilen ayrıntılar…

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        GALATASARAY - VENEZIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Galatasaray ile Venezia arasındaki hazırlık karşılaşması, 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü Avusturya’nın Linz kentindeki Raiffeisen Arena’da oynanacak. Mücadelede ilk düdük Türkiye saatiyle 21.00’de çalacak.

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        GALATASARAY - VENEZIA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Galatasaray ile Venezia arasında Raiffeisen Arena’da oynanacak hazırlık karşılaşması, futbolseverlerle S Sport ve S Sport Plus üzerinden buluşacak. Mücadele her iki platformdan da canlı olarak ekranlara gelecek.

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        MUHTEMEL 11'LER

        Galatasaray: Uğurcan Çakır, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Singo, Lesley, Torreira, Yunus Akgün, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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