GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN KAZANANI: 20 Ağustos 2026 Bugün Gelinim Mutfakta kim birinci oldu ve çeyrek altın kazandı?

Gelinim Mutfakta, 20 Ağustos 2026 Perşembe günü ekrana gelen bölümüyle haftanın finali öncesindeki son puan heyecanına sahne oldu. Aslı Hünel’in sunumuyla yayınlanan yarışmada Cemile, Tuğba, Yeşim ve Canan, kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak günün birincisi olabilmek için mutfakta hünerlerini sergiledi. Günün konseptinde hazırlanan Susamlı Tavuk Çanak, lezzet ve sunum açısından değerlendirmeye alınırken, verilen puanlar yarışmacıların haftalık sıralamasını da etkiledi. Çeyrek altın için kıyasıya mücadele eden gelinler arasında heyecan doruğa çıktı. Peki, 20 Ağustos Perşembe günü Gelinim Mutfakta’da kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? İşte yarışmanın güncel puan tablosu…