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        Haberler Bilgi GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN KAZANANI: 20 Ağustos 2026 Bugün Gelinim Mutfakta kim birinci oldu ve çeyrek altın kazandı?

        GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN KAZANANI: 20 Ağustos 2026 Bugün Gelinim Mutfakta kim birinci oldu ve çeyrek altın kazandı?

        Gelinim Mutfakta, 20 Ağustos 2026 Perşembe günü yayınlanan bölümüyle izleyicileri ekran başına topladı. Aslı Hünel'in sunumuyla ekrana gelen yarışmada Cemile, Tuğba, Yeşim ve Canan, haftanın finaline bir gün kala günün en yüksek puanını alabilmek için mutfaktaki hünerlerini sergiledi. Yarışmacılar, günün özel tarifi olan Susamlı Tavuk Çanak hazırlayarak kayınvalidelerin değerlendirmesine sundu. Kritik puanların verildiği bölümde çeyrek altının sahibi olmak isteyen yarışmacılar arasında heyecan ve rekabet daha da arttı. Peki, 20 Ağustos Perşembe Gelinim Mutfakta'da günün birincisi kim oldu, çeyrek altını hangi yarışmacı kazandı? İşte güncel puan durumu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 16:30 Güncelleme:
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        Gelinim Mutfakta, 20 Ağustos 2026 Perşembe günü ekrana gelen bölümüyle haftanın finali öncesindeki son puan heyecanına sahne oldu. Aslı Hünel’in sunumuyla yayınlanan yarışmada Cemile, Tuğba, Yeşim ve Canan, kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak günün birincisi olabilmek için mutfakta hünerlerini sergiledi. Günün konseptinde hazırlanan Susamlı Tavuk Çanak, lezzet ve sunum açısından değerlendirmeye alınırken, verilen puanlar yarışmacıların haftalık sıralamasını da etkiledi. Çeyrek altın için kıyasıya mücadele eden gelinler arasında heyecan doruğa çıktı. Peki, 20 Ağustos Perşembe günü Gelinim Mutfakta’da kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? İşte yarışmanın güncel puan tablosu…

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        GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI?

        Gelinim Mutfakta’da bugün en yüksek puanı alan gelinler Cemile ve Tuğba oldu.

        Yapılan kura sonucunda çeyrek altının sahibi Tuğba gelin oldu.

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        GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 20 AĞUSTOS 2026

        Cemile: 16 puan

        Tuğba: 16 puan

        Canan: 15 puan

        Yeşim: 13 puan

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