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        Haberler Bilgi Gündem GSB 1200 sözleşmeli antrenör alımı yapıyor! GSB antrenör alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?

        GSB 1200 sözleşmeli antrenör alımı yapıyor! GSB antrenör alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?

        Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1200 sözleşmeli antrenör alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Alımlar, 2024 KPSS P3 puanına göre yapılacak ön değerlendirme sonrasında sözlü ve uygulamalı sınavla tamamlanacak. Adaylar başvurularını Kariyer Kapısı üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. Başvuru sürecinde adaylardan yalnızca belirlenen belgeleri sisteme yüklemeleri istenecek. Peki, GSB 1200 sözleşmeli antrenör alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler? İşte GSB 2026 sözleşmeli antrenör alımı şartları ve başvuru takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ağustos 2026 - 19:04 Güncelleme:
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        1

        Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2026 yılı sözleşmeli antrenör alım ilanını yayımladı. İlan kapsamında Türkiye genelindeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere toplam 1200 sözleşmeli antrenör istihdam edilecek. Başvurular yalnızca e-Devlet Kariyer Kapısı üzerinden elektronik ortamda kabul edilecek. Adayların 2024 KPSS P3 puanına sahip olması ve ilan edilen genel ile özel şartları karşılaması gerekiyor. Peki, GSB 1200 sözleşmeli antrenör alımı başvuruları ne zaman yapılacak, kimler başvurabilecek? İşte GSB personel alımı başvuru takvimi...

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        GSB 1200 SÖZLEŞMELİ ANTRENÖR ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Başvurular 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 00.00'da başlayacak ve 14 Ağustos 2026 Cuma günü saat 17.00'de sona erecek. Başvurular yalnızca Kariyer Kapısı üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

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        GSB ANTRENÖR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlardan bazıları şöyle:

        Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

        18 yaşını doldurmuş olmak.

        Spor Bilimleri alanındaki lisans programlarından mezun olmak.

        2024 KPSS P3 puan türünden en az 50 puan almış olmak.

        Emeklilik veya malullük aylığı almıyor olmak.

        Görevini yapmaya engel sağlık sorununun bulunmaması.

        Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması.

        BRANŞLARA GÖRE ÖZEL ŞARTLAR NELER?

        Bakanlık birçok spor branşı için alım gerçekleştirecek. Adayların başvuracakları branşa göre en az ikinci kademe antrenörlük belgesine sahip olmaları gerekiyor. Bazı branşlarda federasyon onaylı özel belgeler, yüzme branşında ise Bronz Cankurtaran Belgesi gibi ek şartlar da aranıyor.

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        GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

        Başvurular yalnızca e-Devlet Kariyer Kapısı İşe Alım sistemi üzerinden alınacak. Adaylar sadece bir spor dalı ve bir il için başvuru yapabilecek. Başvuru sırasında istenilen belgelerin eksiksiz ve doğru şekilde sisteme yüklenmesi gerekiyor. Eksik veya hatalı belge yükleyen adayların başvuruları geçersiz sayılacak.

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        SINAV SÜRECİ NASIL OLACAK?

        Başvuruların ardından KPSS puan sıralamasına göre her branş ve il için kontenjanın üç katı aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacak. Sınavlar Ankara'da gerçekleştirilecek ve adaylar mesleki bilgi, uygulama ile temsil kabiliyeti gibi kriterler üzerinden değerlendirilecek.

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