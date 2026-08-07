Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2026 yılı sözleşmeli antrenör alım ilanını yayımladı. İlan kapsamında Türkiye genelindeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere toplam 1200 sözleşmeli antrenör istihdam edilecek. Başvurular yalnızca e-Devlet Kariyer Kapısı üzerinden elektronik ortamda kabul edilecek. Adayların 2024 KPSS P3 puanına sahip olması ve ilan edilen genel ile özel şartları karşılaması gerekiyor. Peki, GSB 1200 sözleşmeli antrenör alımı başvuruları ne zaman yapılacak, kimler başvurabilecek? İşte GSB personel alımı başvuru takvimi...