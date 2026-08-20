GSB KYK BURS BAŞVURU TARİHİ 2026-2027: KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman? Burs başvuruları nasıl, nereden yapılır?
YKS yerleştirme sonuçlarıyla birlikte üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrencilerin gündeminde KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları yer almaya başladı. Eğitim masraflarına destek sağlamak isteyen adaylar, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen başvuru sürecine ilişkin takvimi yakından takip ediyor. Bu kapsamda 2026-2027 dönemi KYK burs ve kredi başvurularının hangi tarihte başlayacağı, kimlerin başvuru yapabileceği ve e-Devlet ekranının ne zaman erişime açılacağı merak ediliyor. Peki, 2026-2027 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları hangi tarihte başlayacak, başvurular hangi platform üzerinden ve nasıl gerçekleştirilecek? İşte öğrencilerin merak ettiği başvuru takvimi ve sürece ilişkin ayrıntılar…
Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin gözü bu kez KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularına çevrildi. Yükseköğrenim hayatında maddi destekten yararlanmak isteyen binlerce öğrenci, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülecek 2026-2027 dönemi başvuru sürecinin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Başvuru tarihinin yanı sıra e-Devlet ekranının açılış zamanı, başvuruda izlenecek adımlar ve burs ile kredi için aranacak koşullar da merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak, başvurular nereden ve nasıl yapılacak? İşte sürece ilişkin güncel bilgiler…
KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2026-2027 eğitim öğretim döneminde KYK bursu ve öğrenim kredisinden yararlanmak isteyen üniversite öğrencileri için başvuru takvimi henüz ilan edilmedi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yeni döneme ilişkin takvimi paylaşmasıyla birlikte başvuruların başlayacağı ve sona ereceği tarihler de kesinleşecek.
Geçmiş yıllardaki başvuru dönemleri göz önünde bulundurulduğunda, KYK burs ve kredi başvurularının ekim ayı içerisinde alınması öngörülüyor. Resmi tarih ise GSB tarafından yapılacak duyurunun ardından belli olacak.
KYK BURS BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?
KYK bursu ve öğrenim kredisi için başvuru süreci, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından takvimin ilan edilmesiyle birlikte e-Devlet üzerinden yürütülecek.
Başvuruda bulunacak öğrenciler, e-Devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra arama alanından “Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu” hizmetine ulaşabilecek. Açılan ekranda kişisel bilgiler ile öğrenim durumuna ilişkin gerekli alanların doldurulmasının ardından bilgiler kontrol edilerek başvuru onaylanacak. İşlemin başarıyla tamamlanıp tamamlanmadığı da yine e-Devlet üzerinden görüntülenebilecek.
Başvuru formunda yer alan bilgilerin doğru ve eksiksiz şekilde beyan edilmesi önem taşıyor. GSB, değerlendirme aşamasında öğrencilerin ekonomik koşulları, sosyal durumları ve eğitim bilgileri başta olmak üzere çeşitli kriterleri göz önünde bulunduruyor.
KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR 2026-2027?
2026-2027 eğitim öğretim döneminde geçerli olacak KYK burs ve öğrenim kredisi ödeme miktarları henüz duyurulmadı.
2026 yılı boyunca öğrencilerin aldığı aylık destek tutarları ön lisans ve lisans seviyesinde 4 bin TL, yüksek lisans öğrencileri için 8 bin TL, doktora öğrencileri için ise 12 bin TL olarak uygulanmıştı.
Yeni dönemde burs ve kredi ödemelerine artış yapılıp yapılmayacağı ve güncel tutarların ne kadar olacağı, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak resmi açıklamayla netlik kazanacak.