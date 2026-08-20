GSB KYK BURS BAŞVURU TARİHİ 2026-2027: KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman? Burs başvuruları nasıl, nereden yapılır?

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin gözü bu kez KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularına çevrildi. Yükseköğrenim hayatında maddi destekten yararlanmak isteyen binlerce öğrenci, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülecek 2026-2027 dönemi başvuru sürecinin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Başvuru tarihinin yanı sıra e-Devlet ekranının açılış zamanı, başvuruda izlenecek adımlar ve burs ile kredi için aranacak koşullar da merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak, başvurular nereden ve nasıl yapılacak? İşte sürece ilişkin güncel bilgiler…