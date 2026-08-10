Gündüz geceye dönüşecek! 2026 Ağustos Güneş tutulması ne zaman, hangi gün? İşte Güneş tutulması burçlara etkileri

Tam Güneş tutulması burçlara etkileri, gökyüzü olaylarına ilgi duyanların gündeminde yer alıyor. Perseid yağmuru ile aynı tarihe denk gelen tam Güneş tutulması, 12 bölgede gözlemlenecek. Avrupa’nın bir bölümünde parçalı olarak izlenebilecek olan tutulma; Kuzey Kutbu Okyanusu, Grönland, İzlanda, Atlantik Okyanusu, Portekiz ve Kuzey İspanya üzerinde gözlemlenecek. Koç, Yay ve Terazi için aşk, sosyal hayat ve gelecek planları hareketlenirken; Yengeç, Başak, Oğlak ve Balık burçlarında maddi konular, iş hayatı ve içsel dönüşüm daha fazla öne çıkabilir. Peki, Tam Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta yaşanacak, hangi ülkelerde izlenebilecek ve Türkiye’den görülecek mi? İşte, 2026 Güneş tutulmasının yaşanacağı tarih…