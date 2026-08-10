Gündüz geceye dönüşecek! 2026 Ağustos Güneş tutulması ne zaman, hangi gün? İşte Güneş tutulması burçlara etkileri
Gökyüzünün en dikkat çekici doğa olaylarından biri olan güneş tutulması için nefesler tutuldu. Ay Güneşle Dünya arasına girecek, Güneş tamamen kapanırken gündüz saatlerinde gökyüzü kısa süreliğine kararacak. Özellikle Aslan, Kova, Boğa ve Akrep burçlarında etkili olacak olan bu tutulmayla birlikte geçmişten gelen meseleler gündeme gelecek. Peki, Güneş tutulması burçları nasıl etkileyecek? İşte, 2026 tam Güneş tutulması tarihi, saati ve burçlara etkileri…
Tam Güneş tutulması burçlara etkileri, gökyüzü olaylarına ilgi duyanların gündeminde yer alıyor. Perseid yağmuru ile aynı tarihe denk gelen tam Güneş tutulması, 12 bölgede gözlemlenecek. Avrupa’nın bir bölümünde parçalı olarak izlenebilecek olan tutulma; Kuzey Kutbu Okyanusu, Grönland, İzlanda, Atlantik Okyanusu, Portekiz ve Kuzey İspanya üzerinde gözlemlenecek. Koç, Yay ve Terazi için aşk, sosyal hayat ve gelecek planları hareketlenirken; Yengeç, Başak, Oğlak ve Balık burçlarında maddi konular, iş hayatı ve içsel dönüşüm daha fazla öne çıkabilir. Peki, Tam Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta yaşanacak, hangi ülkelerde izlenebilecek ve Türkiye’den görülecek mi? İşte, 2026 Güneş tutulmasının yaşanacağı tarih…
TAM GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAŞANACAK?
Aslan burcunda gerçekleşecek olan Güneş tutulması, 12 Ağustos Çarşamba günü saat 20:36’da Güneş ve Ay’ın kavuşumu ile astrolojik olarak zirve noktasına ulaşacak.
6 GEZEGEN HİZALANACAK!
12 Ağustos'ta meydana gelecek olan Güneş tutulmasının yanında bir kaç tane daha astronomik olay yaşanacak. Perseid Meteor Yağmuru, Yeni Ay, 6 gezegenin hizalanması ve Tam Güneş Tutulması aynı gün yaşanacak.
GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE’DEN İZLENEBİLECEK Mİ?
12 Ağustos günü gerçekleşecek olan Güneş tutulması Türkiye’den görülmeyecek. Ay’ın yarı bölgesinin dışında kalan Türkiye’de tutulmanın kısmi evresi de ülkemizde gözlemlenemeyecek.
GÜNEŞ TUTULMASINDA EN ÇOK HANGİ BURÇLAR ETKİLENECEK?
12 Ağustos'taki Güneş tutulmasının özellikle Aslan, Kova, Boğa ve Akrep burçlarında daha belirgin gelişmelere işaret ettiği düşünülüyor. Aslanlar kendileriyle ilgili yeni bir döneme girerken, Kovalar ilişkiler üzerinden önemli kararlarla karşılaşabilir. Boğalar kariyer ve aile hayatında, Akrepler ise iş ve toplum önündeki konumlarında değişim yaşayabilir.
GÜNEŞ TUTULMASI BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?
12 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşecek Güneş tutulması, astrolojik açıdan yeni başlangıçların ve önemli kararların habercisi olarak değerlendiriliyor. Aslan burcunda meydana gelecek tutulma; özgüven, aşk hayatı, kariyer, yaratıcılık ve kişinin kendisini ortaya koyma biçimiyle ilgili konuları öne çıkarabilir. Bazı burçlar için yeni bir sayfa açılırken bazıları geçmişten gelen meselelerle yüzleşmek durumunda kalabilir.
Özellikle Aslan, Kova, Boğa ve Akrep burçlarının tutulmanın etkilerini daha yoğun hissedebileceği düşünülüyor. Bununla birlikte Koç, Yay ve Terazi gibi ateş ve hava gruplarındaki burçlar da sosyal hayat, aşk ve kariyer alanlarında hareketli bir döneme girebilir.
KOÇ
Koç burçları için tutulma aşk, sosyal çevre ve kendini ifade etme konularını gündeme taşıyabilir. Uzun süredir cesaret edemediğiniz bir konuda adım atmanız mümkün. Bekar Koçlar için yeni bir tanışma, ilişkisi olanlar için ise ilişkinin geleceğine dair önemli bir karar gündeme gelebilir.
BOĞA
Boğa burçlarının gündeminde kariyer ve aile hayatı olabilir. İş değişikliği, yeni bir görev ya da çalışma düzeninde önemli bir değişiklik söz konusu olabilir. Ev ve aileyle ilgili alınacak bir karar da önümüzdeki dönemin seyrini değiştirebilir.
İKİZLER
İkizler için tutulma iletişim, eğitim ve seyahat başlıklarını öne çıkarıyor. Yeni bir eğitim programına başlamak, önemli bir görüşme yapmak veya uzun zamandır planlanan bir yolculuğa çıkmak gündeme gelebilir. Söyleyeceğiniz bir söz ise bazı ilişkilerde yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.
YENGEÇ
Yengeç burçları para ve maddi güvence konularına odaklanabilir. Gelir kaynaklarında değişiklik, yeni bir kazanç fırsatı veya önemli bir harcama kararı gündeme gelebilir. Maddi konularda acele karar vermek yerine uzun vadeli düşünmek önem kazanacak.
ASLAN
Tutulmanın en güçlü hissedileceği burçlardan biri Aslan. Kendinizi yenilemek, hayatınızda yeni bir sayfa açmak ve artık size hizmet etmeyen alışkanlıkları geride bırakmak isteyebilirsiniz. Aşk hayatı, görünüş, kariyer ve kişisel hedefler konusunda önemli kararlar alınabilir.
BAŞAK
Başaklar için tutulma daha çok iç dünyaya ve geçmişte kalan konulara işaret ediyor. Uzun süredir zihninizi meşgul eden bir mesele kapanışa ulaşabilir. Kendinizi yormadan, yeni döneme hazırlanmak ve geçmişten gelen yükleri bırakmak önceliğiniz olabilir.
TERAZİ
Terazi burçları sosyal çevre ve arkadaşlık ilişkilerinde hareketli bir döneme girebilir. Yeni insanlarla tanışabilir, bir grubun veya projenin parçası olabilirsiniz. Geleceğe yönelik hedefleriniz konusunda sürpriz bir gelişme yaşanması da mümkün.
AKREP
Akrep burçlarının gündeminde kariyer ve toplum önündeki imajları olabilir. İş hayatında dikkat çekebilir, üstlerinizden yeni bir teklif veya sorumluluk alabilirsiniz. Uzun süredir beklediğiniz bir gelişmenin artık somut hale gelmesi mümkün.
YAY
Yay burçları için tutulma eğitim, seyahat ve gelecek planlarını hareketlendirebilir. Yeni bir şehir, yeni bir eğitim veya farklı bir yaşam düzeni fikri gündeme gelebilir. Kendinizi geliştireceğiniz bir fırsat, önümüzdeki aylarda hayatınızda önemli bir değişimin kapısını açabilir.
OĞLAK
Oğlaklar ortak para, borçlar ve finansal paylaşımlar konusunda önemli kararlar alabilir. Bir borcun kapanması, yeni bir ödeme planı veya maddi bir ortaklık gündeme gelebilir. Duygusal ilişkilerde ise güven ve bağlılık konuları daha fazla önem kazanabilir.
KOVA
Kova burçları için tutulmanın ana gündemi ilişkiler. Aşk hayatında yeni bir başlangıç yapılabileceği gibi devam eden bir ilişkinin geleceği hakkında da net bir karar alınabilir. İş ortaklıklarında da önemli görüşmeler ve anlaşmalar gündeme gelebilir.
BALIK
Balık burçları çalışma hayatı ve günlük düzenlerinde değişikliğe hazırlanabilir. Yeni bir iş fırsatı, görev değişikliği veya yaşam alışkanlıklarında yenilik gündeme gelebilir. Özellikle uzun süredir ertelediğiniz bir düzen değişikliğini hayata geçirmek için motivasyon bulabilirsiniz.