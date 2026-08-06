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        Haberler Bilgi Gündem GÜNEŞ TUTULMASI TARİHİ 2026: Güneş Tutulması ne zaman, hangi gün, saat kaçta gerçekleşecek, hangi burçta? Güneş Tutulması Türkiye'den görülecek mi?

        GÜNEŞ TUTULMASI TARİHİ 2026: Güneş Tutulması ne zaman, hangi gün, saat kaçta gerçekleşecek, hangi burçta? Güneş Tutulması Türkiye'den görülecek mi?

        2026 yılının en dikkat çekici gök olaylarından biri için geri sayım başladı. Ağustos ayında meydana gelecek tam Güneş tutulması, gökyüzü meraklılarının yanı sıra astroloji takipçilerinin de gündeminde yer alıyor. Ay'ın Güneş ile Dünya arasına girerek Güneş diskini tamamen örtmesiyle oluşacak tutulmanın hangi bölgelerden izlenebileceği araştırılıyor. Peki, tam Güneş tutulması hangi gün ve saat kaçta gerçekleşecek? Gökyüzü olayı Türkiye'den görülebilecek mi, en uygun izleme noktaları nereler olacak? İşte 2026 Güneş tutulmasına ilişkin merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 17:04 Güncelleme:
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        Gökyüzü tutkunlarının merakla beklediği 2026’nın önemli astronomi olaylarından tam Güneş tutulmasına sayılı günler kaldı. Ağustos ayında gerçekleşecek tutulmada Ay, Dünya ile Güneş arasına girerek belirli bölgelerde gündüzün kısa süreliğine kararmasına neden olacak. Tutulmanın izlenebileceği ülkeler, başlangıç saati ve Türkiye’den görülüp görülemeyeceği şimdiden araştırılmaya başlandı. Peki, 2026 tam Güneş tutulması hangi tarihte yaşanacak, saat kaçta başlayacak ve en net hangi noktalardan takip edilebilecek? İşte yaklaşan Güneş tutulmasına dair bilinmesi gerekenler...

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        GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

        Tam Güneş tutulması, 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 20.47’de gerçekleşecek.

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        TAM GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

        12 Ağustos’ta gerçekleşecek tam Güneş tutulması Türkiye’den izlenemeyecek. Tutulmanın tam evresi, İspanya’nın kuzeyinde Atlantik kıyılarından Akdeniz kıyılarına uzanan dar bir hat ile Balear Adaları’ndan gözlemlenebilecek. A Coruña, Bilbao, Zaragoza, Valencia ve Palma, bu gök olayının takip edilebileceği başlıca şehirler arasında yer alacak.

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        TAM GÜNEŞ TUTULMASI HANGİ BURÇTA, ETKİLERİ NELER?

        12 Ağustos 2026’daki tam Güneş tutulması, Batı astrolojisine göre Aslan burcunun yaklaşık 20 derecesinde gerçekleşecek. Astronomik olarak bu olay, Ay’ın Güneş’i tamamen örtmesiyle meydana gelen tam Güneş tutulmasıdır.

        Astrolojik yorumlarda Aslan; öz güven, liderlik, yaratıcılık, aşk, çocuklar, sahneye çıkma, görünürlük ve kendini ifade etme temalarıyla ilişkilendirilir. Bu nedenle tutulmanın şu konuları öne çıkarabileceği düşünülür:

        Hayatın merkezinde yer alma ve dikkat çekme isteği

        Kariyer, itibar veya liderlik alanında yeni başlangıçlar

        Aşk hayatı, çocuklar ve yaratıcı projelerde değişimler

        Kişinin gerçek yeteneklerini ortaya koyması

        Aşırı gurur, ego çatışmaları ve onaylanma ihtiyacıyla yüzleşme

        Astrolojik açıdan özellikle 15–25 derece arasında Boğa, Aslan, Akrep ve Kova burçlarında Güneş, Ay veya yükseleni bulunanların tutulmadan daha belirgin etkilenebileceği yorumlanıyor. Etkinin hangi yaşam alanında hissedileceği ise tutulmanın kişisel doğum haritasında düştüğü eve göre değişir.

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