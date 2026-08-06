GÜNEŞ TUTULMASI TARİHİ 2026: Güneş Tutulması ne zaman, hangi gün, saat kaçta gerçekleşecek, hangi burçta? Güneş Tutulması Türkiye'den görülecek mi?

TAM GÜNEŞ TUTULMASI HANGİ BURÇTA, ETKİLERİ NELER?

12 Ağustos 2026’daki tam Güneş tutulması, Batı astrolojisine göre Aslan burcunun yaklaşık 20 derecesinde gerçekleşecek. Astronomik olarak bu olay, Ay’ın Güneş’i tamamen örtmesiyle meydana gelen tam Güneş tutulmasıdır.

Astrolojik yorumlarda Aslan; öz güven, liderlik, yaratıcılık, aşk, çocuklar, sahneye çıkma, görünürlük ve kendini ifade etme temalarıyla ilişkilendirilir. Bu nedenle tutulmanın şu konuları öne çıkarabileceği düşünülür:

Hayatın merkezinde yer alma ve dikkat çekme isteği

Kariyer, itibar veya liderlik alanında yeni başlangıçlar

Aşk hayatı, çocuklar ve yaratıcı projelerde değişimler

Kişinin gerçek yeteneklerini ortaya koyması

Aşırı gurur, ego çatışmaları ve onaylanma ihtiyacıyla yüzleşme

Astrolojik açıdan özellikle 15–25 derece arasında Boğa, Aslan, Akrep ve Kova burçlarında Güneş, Ay veya yükseleni bulunanların tutulmadan daha belirgin etkilenebileceği yorumlanıyor. Etkinin hangi yaşam alanında hissedileceği ise tutulmanın kişisel doğum haritasında düştüğü eve göre değişir.