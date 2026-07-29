GÜNÜN TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ: 29 Temmuz 2026 Çarşamba Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV kanalların yayın akışı...
29 Temmuz Çarşamba gününe ait TV yayın akışı, akşamı ekran başında geçirmeyi planlayan izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Star TV'de Doğanın Kanunu, TV8'de ise MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Kanal D, ATV, Star TV, NOW TV, Show TV, TV8 ve TRT 1'in güncel yayın programlarının açıklanmasıyla birlikte bu akşam ekrana gelecek diziler, filmler, yarışmalar ve eğlence programları da belli oldu. Peki bugün hangi kanalda ne var, akşam kuşağında hangi yapımlar yayınlanacak? İşte 29 Temmuz Çarşamba gününün kanal kanal TV yayın akışı…
Televizyon ekranlarında 29 Temmuz Çarşamba günü izleyicileri birbirinden farklı yapımlar bekliyor. Akşam kuşağında Star TV’de “Doğanın Kanunu”, TV8’de ise “MasterChef Türkiye” yeni bölümleriyle ekrana gelecek. Kanal D, ATV, Star TV, NOW TV, Show TV, TV8 ve TRT 1’in güncel yayın listelerinin duyurulmasıyla gün boyunca yayınlanacak dizi, film, yarışma ve eğlence programları da belli oldu. Peki bu akşam televizyonda hangi yapımlar var, sevilen diziler ve programlar saat kaçta başlayacak? İşte 29 Temmuz Çarşamba gününe ait kanal kanal yayın akışı…
KANALLARIN 29 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞLARI
SHOW TV YAYIN AKIŞI
09.00 - Aşk Laftan Anlamaz
12.00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
15.00 - Kızılcık Şerbeti
18.25 - Show Ana Haber
20.00 - Kardeşim Benim
22.45 - Muhtemel Aşk
01.45 - Kardeşim Benim
KANAL D YAYIN AKIŞI
09.30 - Yaprak Dökümü
12.00 - Kanal D Haber Gün Arası
13.00 - Magazin D Yaz
14.00 - Uzak Şehir
16.45 - Aşk-ı Memnu
18.30 - Kanal D Ana Haber
20.00 - Kuralsız Sokaklar
21.45 - Düşeş 1: Mafya Sızıntısı
23.45 - Düşeş 1: Mafya Sızıntısı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
10.00 - Kasaba Doktoru
13.30 - Seksenler
14.40 - Yürek Çıkmazı
17.45 - Lingo Türkiye
19.00 - Ana Haber
19.55 - İddiaların Aksine
20.00 - Vizontele
22.10 - Öldürme Arzusu
00.00 - Asırlık Gece
ATV YAYIN AKIŞI
10.00 - Kırgın Çiçekler
13.00 - ATV Gün Ortası
14.00 - A.B.İ.
16.30 - Var Mısın Yok Musun
19.00 - ATV Ana Haber
20.00 - Var Mısın Yok Musun
23.40 - Pilav Üstü Aşk
01.40 - Pilav Üstü Aşk
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 - İki Aile
09.30 - Sevdiğim Sensin
12.00 - Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
14.00 - Güzel Köylü
16.30 - Erkenci Kuş
19.00 - Star Haber
20.00 - Doğanın Kanunu (Yeni Bölüm)
NOW TV YAYIN AKIŞI
08.30 - Çalar Saat
10.00 - Kirli Sepeti
12.00 - Halef: Köklerin Çağrısı
15.00 - Sen Çal Kapımı
16.30 - Karagül
19.00 - NOW Ana Haber
20.00 - Her Şey Aşk İçin
22.15 - Her Şey Aşk İçin
00.30 - Tolgshow Filtresiz
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 - Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 - MasterChef Türkiye
10.00 - Gazete Magazin
13.00 - Doktor Aksoy
15.30 - MasterChef Türkiye
20.00 - MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00.15 - Doktor Aksoy