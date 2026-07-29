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        Haberler Bilgi Magazin GÜNÜN TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ: 29 Temmuz 2026 Çarşamba Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV kanalların yayın akışı...

        GÜNÜN TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ: 29 Temmuz 2026 Çarşamba Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV kanalların yayın akışı...

        29 Temmuz Çarşamba gününe ait TV yayın akışı, akşamı ekran başında geçirmeyi planlayan izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Star TV'de Doğanın Kanunu, TV8'de ise MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Kanal D, ATV, Star TV, NOW TV, Show TV, TV8 ve TRT 1'in güncel yayın programlarının açıklanmasıyla birlikte bu akşam ekrana gelecek diziler, filmler, yarışmalar ve eğlence programları da belli oldu. Peki bugün hangi kanalda ne var, akşam kuşağında hangi yapımlar yayınlanacak? İşte 29 Temmuz Çarşamba gününün kanal kanal TV yayın akışı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 12:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Televizyon ekranlarında 29 Temmuz Çarşamba günü izleyicileri birbirinden farklı yapımlar bekliyor. Akşam kuşağında Star TV’de “Doğanın Kanunu”, TV8’de ise “MasterChef Türkiye” yeni bölümleriyle ekrana gelecek. Kanal D, ATV, Star TV, NOW TV, Show TV, TV8 ve TRT 1’in güncel yayın listelerinin duyurulmasıyla gün boyunca yayınlanacak dizi, film, yarışma ve eğlence programları da belli oldu. Peki bu akşam televizyonda hangi yapımlar var, sevilen diziler ve programlar saat kaçta başlayacak? İşte 29 Temmuz Çarşamba gününe ait kanal kanal yayın akışı…

        2

        KANALLARIN 29 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞLARI

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        09.00 - Aşk Laftan Anlamaz

        12.00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        15.00 - Kızılcık Şerbeti

        18.25 - Show Ana Haber

        20.00 - Kardeşim Benim

        22.45 - Muhtemel Aşk

        01.45 - Kardeşim Benim

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        09.30 - Yaprak Dökümü

        12.00 - Kanal D Haber Gün Arası

        13.00 - Magazin D Yaz

        14.00 - Uzak Şehir

        16.45 - Aşk-ı Memnu

        18.30 - Kanal D Ana Haber

        20.00 - Kuralsız Sokaklar

        21.45 - Düşeş 1: Mafya Sızıntısı

        23.45 - Düşeş 1: Mafya Sızıntısı

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        10.00 - Kasaba Doktoru

        13.30 - Seksenler

        14.40 - Yürek Çıkmazı

        17.45 - Lingo Türkiye

        19.00 - Ana Haber

        19.55 - İddiaların Aksine

        20.00 - Vizontele

        22.10 - Öldürme Arzusu

        00.00 - Asırlık Gece

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        10.00 - Kırgın Çiçekler

        13.00 - ATV Gün Ortası

        14.00 - A.B.İ.

        16.30 - Var Mısın Yok Musun

        19.00 - ATV Ana Haber

        20.00 - Var Mısın Yok Musun

        23.40 - Pilav Üstü Aşk

        01.40 - Pilav Üstü Aşk

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07.00 - İki Aile

        09.30 - Sevdiğim Sensin

        12.00 - Asuman Krause ile Hayat Güzeldir

        14.00 - Güzel Köylü

        16.30 - Erkenci Kuş

        19.00 - Star Haber

        20.00 - Doğanın Kanunu (Yeni Bölüm)

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08.30 - Çalar Saat

        10.00 - Kirli Sepeti

        12.00 - Halef: Köklerin Çağrısı

        15.00 - Sen Çal Kapımı

        16.30 - Karagül

        19.00 - NOW Ana Haber

        20.00 - Her Şey Aşk İçin

        22.15 - Her Şey Aşk İçin

        00.30 - Tolgshow Filtresiz

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07.15 - Ebru ile 8’de Sağlık

        08.30 - MasterChef Türkiye

        10.00 - Gazete Magazin

        13.00 - Doktor Aksoy

        15.30 - MasterChef Türkiye

        20.00 - MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

        00.15 - Doktor Aksoy

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