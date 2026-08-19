HAC BOŞ KALAN KONTENJANLAR | 2027 Hac boş kontenjan başvuruları ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?
30 Temmuz ile 18 Ağustos günleri arasında tamamlanan hac kesin kayıtlarının ardından gözler hac boş kalan kontenjanlara çevrildi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan kayıt takvimine göre hac boş kalan kontenjanlara ek kayıt işlemleri 24 Ağustos ile 1 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İşte, 2027 hac boş kalan kontenjanlar ve başvuru ekranına ilişkin detaylar…
Hac boş kalan kontenjanlar, 18 Ağustos 2026 tarihi itibariyle tamamlanan kesin kayıt işlemlerinin ardından araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, hac boş kontenjanların doldurulmasında mevcut kura sıralaması esas alınacak. Peki, hac ek kayıtları ne zaman başlayacak ve nereden, nasıl yapılacak? İşte, 2027 hac boş kalan kontenjanlar hakkında merak edilenler…
2027 HAC KESİN KAYIT SÜRECİ SONA ERDİ
2027 yılı hac kesin kayıt işlemleri 30 Temmuz-18 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Kesin kayıt döneminin tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanların ek kayıt sürecinde değerlendirilmesi bekleniyor.
HAC EK KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2027 hac ek kayıtlarının 24 Ağustos 2026 tarihinde başlaması ve 1 Eylül 2026 tarihinde sona ermesi planlanıyor. Bu tarihler arasında, kesin kayıt döneminin ardından boş kalan kontenjanlar kura sıralaması dikkate alınarak değerlendirilecek.
2027 HAC BOŞ KONTENJANLARINDAN KİMLER YARARLANABİLECEK?
Boş kalan hac kontenjanlarının dağıtımında mevcut kura sırasının gözetileceği açıklandı. Buna göre ek kayıt sürecinde öncelik, daha önce gerçekleştirilen hac kurasında oluşan sıralamaya göre belirlenecek.
HAC BOŞ KONTENJANLARI NASIL DOLDURULACAK?
Kesin kayıtların tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlar tespit edilecek. Daha sonra bu kontenjanların doldurulmasında daha önce belirlenen kura sırası dikkate alınacak.
Bu nedenle hac kurasında sırası bulunan adayların ek kayıt dönemine ilişkin Diyanet tarafından yapılacak duyuruları takip etmesi önem taşıyor.
HAC EK KAYIT BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
2027 hac ek kayıtlarına ilişkin resmi duyuruda, boş kontenjanların 24 Ağustos-1 Eylül 2026 tarihleri arasında kura sırası dikkate alınarak doldurulacağı belirtildi. Ancak ek kayıt hakkı elde eden adayların hangi kanaldan ve hangi adımlarla işlem yapacağına ilişkin ayrıntılı başvuru yöntemi henüz açıklanmadı.