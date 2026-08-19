HAC BOŞ KALAN KONTENJANLAR | 2027 Hac boş kontenjan başvuruları ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?

HAC BOŞ KONTENJANLARI NASIL DOLDURULACAK?

Kesin kayıtların tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlar tespit edilecek. Daha sonra bu kontenjanların doldurulmasında daha önce belirlenen kura sırası dikkate alınacak.

Bu nedenle hac kurasında sırası bulunan adayların ek kayıt dönemine ilişkin Diyanet tarafından yapılacak duyuruları takip etmesi önem taşıyor.