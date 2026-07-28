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        Haberler Bilgi Gündem HAC KESİN KAYIT TARİHLERİ 2027 | Diyanet Hac kesin kayıtları ne zaman başlayacak? Hac kesin kayıtları nasıl, nereden yapılır? e-Devlet Hac kayıt ekranı...

        HAC KESİN KAYIT TARİHLERİ 2027 | Diyanet Hac kesin kayıtları ne zaman başlayacak? Hac kesin kayıtları nasıl, nereden yapılır? e-Devlet Hac kayıt ekranı...

        2027 yılı hac kurasının açıklanmasının ardından kutsal topraklara gitmeye hak kazanan adayların kesin kayıt süreci başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, kura sonucunda adı çıkan vatandaşların kayıtlarını hangi tarihler arasında ve hangi yöntemle yapacağını duyurdu. Hak kaybı yaşamamak isteyen adayların, belirlenen süre içinde e-Devlet üzerinden gerekli işlemleri tamamlaması gerekiyor. Peki 2027 hac kesin kayıtları ne zaman başlayacak, başvurular nasıl yapılacak? İşte kayıt takvimi ve sürece ilişkin merak edilen ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 17:44 Güncelleme:
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        2027 hac kurası sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte kayıt hakkı kazanan vatandaşlar için kesin kayıt aşamasına geçiliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre adayların, kendilerine tanınan süre içinde e-Devlet üzerinden kayıt işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Süresinde başvuru yapmayanlar ise hak kaybıyla karşılaşabilecek. Peki 2027 hac kesin kayıtları hangi tarihte başlayacak, işlemler nereden ve nasıl gerçekleştirilecek? İşte kayıt sürecine ilişkin bilinmesi gereken ayrıntılar…

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        HAC KESİN KAYIT TARİHLERİ 2027 NE ZAMAN?

        2027 hac kurası sonucunda kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlar, işlemlerini 30 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 08.30’dan itibaren 18 Ağustos 2026 tarihine kadar tamamlayabilecek.

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        HAC KAYITLARI NASIL, NEREDEN YAPILIR?

        Kura sonucunda kesin kayıt hakkı elde eden hacı adayları, Diyanet İşleri Başkanlığının açıklayacağı tarihler arasında e-Devlet’e giriş yaparak “Hac İşlemleri” ekranı üzerinden kayıtlarını tamamlayabilecek.

        Adayların bu aşamada Diyanet İşleri Başkanlığı veya yetkili seyahat acentesi seçeneklerinden birini tercih etmesi gerekecek.

        E- DEVLET HAC KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        HACILAR KUTSAL TOPRAKLARA NE ZAMAN GİDECEK?

        2027 yılı hac organizasyonu kapsamında hacı adaylarının kutsal topraklara gidişleri 17 Nisan-11 Mayıs 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

        Dönüşlerin ise 20 Mayıs-15 Haziran 2027 tarihleri arasında yapılması planlanıyor.

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        2027 HAC KONTENJANI KAÇ KİŞİ?

        Bu yıl kuraya; 252 bin 708 ilk kez ön kayıt yaptıran vatandaş, 1 milyon 625 bin 338 kayıt yenileme işlemini tamamlayan vatandaş olmak üzere toplam 1 milyon 878 bin 46 hacı adayı katıldı.

        Suudi Arabistan tarafından Türkiye'ye 2027 yılı hac organizasyonu için tahsis edilen kontenjan 84 bin 942 kişi olarak belirlendi. Kura sonucunda kontenjan dahilinde hak kazanan adaylar kesin kayıt yaptırabilecek.

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