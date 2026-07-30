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        Haberler Bilgi Gündem HAC KESİN KAYITLARI BAŞLADI! 2027 Hac kesin kayıtları nasıl, nereden yapılır? Diyanet e-Devlet hac kesin kayıt sorgulama ekranı

        HAC KESİN KAYITLARI BAŞLADI! 2027 Hac kesin kayıtları nasıl, nereden yapılır? Diyanet e-Devlet hac kesin kayıt sorgulama ekranı

        2027 yılı hac kurasında adı çıkarak kesin kayıt hakkı kazanan adaylar için başvuru dönemi bugün itibarıyla başladı. Diyanet İşleri Başkanlığının açıkladığı takvime göre hacı adaylarının, kendilerine tanınan kayıt hakkını kaybetmemek için işlemlerini belirtilen süre içinde tamamlamaları gerekiyor. e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek başvurularda adayların kayıt ekranına giriş yaparak gerekli bilgileri kontrol etmesi ve tercihlerini onaylaması istenecek. Peki 2027 hac kesin kayıt işlemleri nereden ve nasıl yapılır, başvuru ekranına hangi adımlarla ulaşılacak? İşte hacı adaylarının kayıt sürecinde dikkat etmesi gereken ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 09:43 Güncelleme:
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        2027 hac kurasında kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlar için başvuru süreci başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen takvim doğrultusunda hacı adaylarının, kendilerine verilen süre dolmadan kayıt işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Başvurular e-Devlet üzerinden alınırken adayların sistemde yer alan bilgilerini incelemesi, gerekli tercihleri yapması ve kayıtlarını onaylaması istenecek. Belirlenen tarihler içinde başvurusunu tamamlamayanlar ise hac hakkını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak. Peki 2027 hac kesin kayıt başvurusu nasıl yapılacak, e-Devlet kayıt ekranına nereden girilecek ve işlem sırasında hangi aşamalar takip edilecek? İşte hacı adaylarının bilmesi gereken kayıt ayrıntıları…

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        HAC KESİN KAYITLARI 2027 BAŞLADI!

        Diyanet İşleri Başkanlığı, 2027 yılı hac kurasında kesin kayıt hakkı kazanan adaylar için kayıt döneminin başladığını açıkladı.

        Kura sonucunda kutsal topraklara gitmeye hak kazanan vatandaşlar, başvurularını 30 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 08.30’dan itibaren yapabilecek. Kesin kayıt işlemleri 18 Ağustos 2026 tarihine kadar devam edecek.

        Boş kalan kontenjanların doldurulması işlemleri ise kura sırası gözetilerek 24 Ağustos - 01 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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        HAC KESİN KAYITLARI NASIL, NEREDEN YAPILIR?

        Kura sonucunda kesin kayıt hakkı elde eden hacı adayları, Diyanet İşleri Başkanlığının açıklayacağı tarihler arasında e-Devlet’e giriş yaparak “Hac İşlemleri” ekranı üzerinden kayıtlarını tamamlayabilecek.

        Adayların bu aşamada Diyanet İşleri Başkanlığı veya yetkili seyahat acentesi seçeneklerinden birini tercih etmesi gerekecek.

        2027 yılı haccı için kesin kayıt hakkı elde edenlerden kayıt süresi içerisinde kaydını yaptırmayanlara, ek kayıt süresinde belgelendirilebilir mücbir sebepler ve Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün onayı olmadıkça kesin kayıt hakkı verilmeyecek, aynı yılda kayıt yaptırmayanlara ise müteakip yıllarda kesin kayıt hakkı tanınmayacak.

        E- DEVLET HAC KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        HAC YOLCULARINA PASAPORT UYARISI!

        Hacca gidecek vatandaşlarımızın pasaportlarının geçerlilik süresi, en az 20 Kasım 2027 tarihine kadar olacak.

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        HACILAR KUTSAL TOPRAKLARA HANGİ TARİHLERDE GİDECEK?

        2027 yılı hac organizasyonu kapsamında hacı adaylarının kutsal topraklara gidişleri 17 Nisan-11 Mayıs 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

        Dönüşlerin ise 20 Mayıs-15 Haziran 2027 tarihleri arasında yapılması planlanıyor.

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