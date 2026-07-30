HAC KESİN KAYITLARI BAŞLADI! 2027 Hac kesin kayıtları nasıl, nereden yapılır? Diyanet e-Devlet hac kesin kayıt sorgulama ekranı

2027 hac kurasında kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlar için başvuru süreci başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen takvim doğrultusunda hacı adaylarının, kendilerine verilen süre dolmadan kayıt işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Başvurular e-Devlet üzerinden alınırken adayların sistemde yer alan bilgilerini incelemesi, gerekli tercihleri yapması ve kayıtlarını onaylaması istenecek. Belirlenen tarihler içinde başvurusunu tamamlamayanlar ise hac hakkını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak. Peki 2027 hac kesin kayıt başvurusu nasıl yapılacak, e-Devlet kayıt ekranına nereden girilecek ve işlem sırasında hangi aşamalar takip edilecek? İşte hacı adaylarının bilmesi gereken kayıt ayrıntıları…