HAFTA SONU CANLI ALTIN FİYATLARI 26 TEMMUZ 2026: Bugün 14-22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

Altın piyasasında 26 Temmuz Pazar gününün rakamları, güvenli liman arayışındaki yatırımcıların odağında bulunuyor. Küresel ekonomideki belirsizlikler, yüksek enflasyon beklentileri ve jeopolitik gerilimler değerli metal fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Merkez bankalarından gelen faiz mesajları ile ons altındaki değişimler, yurt içinde gram ve çeyrek altın fiyatlarına doğrudan yansıyor. Hafta içerisinde yükselişini hızlandıran altın, son işlemlerde önce değer kaybetmiş, ardından daha dengeli bir görünüm sergilemişti. Peki gram altın, çeyrek altın ve diğer altın türleri bugün kaç liradan alınıp satılıyor? İşte 26 Temmuz güncel altın fiyatları alış-satış tablosu…