HAFTA SONU CANLI ALTIN FİYATLARI 26 TEMMUZ 2026: Bugün 14-22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?
26 Temmuz Pazar günü altın piyasasındaki son gelişmeler, hem düğün ve nişanlarda takı alacak vatandaşlar hem de birikimlerini değerlendirmek isteyen yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalardaki belirsizlikler, enflasyonist baskılar ve artan jeopolitik riskler altın fiyatlarında hareketliliğin sürmesine neden oluyor. Merkez bankalarının faiz kararları ile uluslararası piyasalardaki ons altın değişimleri de iç piyasada gram ve çeyrek altının yönünü doğrudan belirliyor. Hafta boyunca yükseliş eğilimi gösteren fiyatlar, son işlemlerde önce gerilemiş, ardından daha sakin ve yatay bir seyre geçmişti. Peki bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar, alış ve satış fiyatları kaç TL? İşte 26 Temmuz 2026 tarihli güncel altın fiyatları tablosu ve piyasalardaki son rakamlar…
Altın piyasasında 26 Temmuz Pazar gününün rakamları, güvenli liman arayışındaki yatırımcıların odağında bulunuyor. Küresel ekonomideki belirsizlikler, yüksek enflasyon beklentileri ve jeopolitik gerilimler değerli metal fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Merkez bankalarından gelen faiz mesajları ile ons altındaki değişimler, yurt içinde gram ve çeyrek altın fiyatlarına doğrudan yansıyor. Hafta içerisinde yükselişini hızlandıran altın, son işlemlerde önce değer kaybetmiş, ardından daha dengeli bir görünüm sergilemişti. Peki gram altın, çeyrek altın ve diğer altın türleri bugün kaç liradan alınıp satılıyor? İşte 26 Temmuz güncel altın fiyatları alış-satış tablosu…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.167,22
Satış: 6.168,06
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.051,25
Satış: 4.054,34
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.867,55
Satış: 10.084,77
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 39.470,20
Satış: 40.215,72
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 40.043,00
Satış: 40.271,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 19.673,43
Satış: 20.169,54
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 39.470,20
Satış: 40.215,72
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 40.667,40
Satış: 41.694,21
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.358,29
Satış: 4.517,04
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.601,47
Satış: 5.789,25
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 99.631,00
Satış: 100.352,00